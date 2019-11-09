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09 Kasım 2019 Cumartesi 12:09:30 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 13:17:34

Bu kadar pes dedirtti! Aynı anda 7 kadınla evlendi!

İstanbul'da pes dedirten bir olay yaşandı... 41 yaşındaki Ömer Sırtaş, imam nikâhlı olarak 7 kadınla evlendi. Birbirinden haberi olmayan 7 eşten toplam 5 çocuğu bulunan genç adamla ilgili gerçek mahkemede ortaya çıktı. Bir kaynana Ömer’i aradığında telefonu diğer kadının açması üzerine iki eş birbirinden haberdar oldu. Dedektif gibi eşinin ilişkilerini araştıran bu eş Ömer’in bütün oyunu bozdu.

İstanbul'da böylesi olmaz dedirten bir olay yaşandı... 41 yaşındaki Ömer Sırtaş, geçtiğimiz yıllarda 31 yaşındaki Sevgi D. ile tanıştı. Genç adam, Sevgi D. ile kısa bir süre sonra imam nikahıyla evlendi. Genç kadının ilerleyen günlerde bir çocuğu oldu. Sevgi D., eşi hayvancılıkla uğraştığı için İstanbul'un merkeze uzak bir semtinde ikamet etmek zorunda olduğunu biliyordu. Bunun için eşinin eve gelmemesini yadırgamıyor, gün içinde defalarca telefon görüşmesi gerçekleştiriyorlardı.

EŞLERİNİN BİRBİRLERİNDEN HABERDAR OLMASI

Geçtiğimiz günlerde Ömer Sırtaş, eşine çiftlikte sıkıntılar yaşadığını fakat üzerinde kredi olduğu gerekçesiyle zor duruma düştüğünü belirtti. Eşiyle görüşen Ömer, kaynanasının kendisi için kredi çekmesini istedi. Yaşanan sıkıntılar karşısında kızı Sevgi'nin ısrarı sonrası, genç kadının annesinin damadı için kredi çekmeyi kabul etti. Aradan aylar geçti. Kaynana, bankaya olan borcunu ödemekte güçlük çekmeye başladı. Bir akşam, damadını arayan genç kadın, telefonu açan başka bir kadına damadını sordu. Telefondaki kadın, 'Eşimi neden arıyorsunuz?' diye sorduğunda ise genç adamın bütün oyunu bozuldu. Kaynana, telefondaki Selin E.'ye, Ömer S.'nin kendi kızıyla evli olduğunu söyledi.

İFTİRA DEYİP DAVA AÇTI, 3 ÇOCUĞU DAHA ÇIKTI

Duydukları sonrası eşine durumu anlatan 39 yaşındaki Selin, eşinin, 'Yanlış numara' şeklindeki beyanıyla karşı karşıya kaldı. Fakat, Selin'in içine kurt düşmüştü. Kendisini arayan numarayı yeniden arayan Selin, kaynanayla konuştu ve Ömer'in Sevgi ile evli olduğunu hatta bir de erkek çocukları olduğunu öğrendi. Bu imkansızdı çünkü Selin, Ömer ile 7 yıldır evliydi ve iki çocuğu bulunuyordu. Ömer, kendisine iftira atıldığını, Sevgi D.'yi ve ailesini tanımadığını söz konusu çocuğun ise kendisinden olmadığını ileri sürüp bir de DNA tespiti için dava açtı. Eşini inandırmak için bu yola başvuran Ömer'e mahkemeden kötü haber geldi. Çünkü Ömer, o çocuğun yüzde 99 oranında babasıydı. Mahkemede başka bir şok yaşayan iki kadın, Ömer Sırtaş'ın 3 çocuğu daha olduğunu öğrendi.

YILLARCA BİRBİRLERİNDEN HABERSİZ YAŞAMIŞLAR

Mahkeme sonrası kocalarının kendilerini aldattığından emin olan iki kadın, Sırtaş'ın diğer çocuklarının annelerini bulmak için yola koyuldu. İki kadın, her geçen gün yeni bir şok yaşıyordu. Genç adamın İstanbul'un her bölgesinde evi ve her evinde karılarıyla, çocuklarının olduğunu öğreniyorlardı. İki eş, yaptığı araştırmada Ömer'in 5 eşine ve 3 çocuğuna daha ulaştı. 7 eşinden de birbirinden haberleri yoktu. Ömer'in eşleri sırayla; Dilşad Ö., Aliye A.,Satiye Ö., Selin E. Sevgi D., Sabriye G. Ve Melek B. idi.

OYUNU BOZDULAR, SAVCILIĞI KOŞTULAR

Ömer'in oyununu bozan iki kadın, bu kez genç adamın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı. Ömer D., önce Sevgi'nin evini basıp, öldürmeye çalıştı. Ardından Selin'e hakaret ve tehdit dolu mesajlar attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran iki kadın, imam nikâhlı kocalarını savcılığa ihbar etti. Savcılık tarafından Ömer Sırtaş hakkında soruşturma başlatıldı.

(Sabah)

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