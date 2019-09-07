07 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 00:34:04
Bu da ithal maganda
15 Temmuz Şehitler ve Atatürk Köprüsü üzerinde Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü.
Sürücülerin adeta korkulu rüyası haline gelen maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan ithal maganda, o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı. Polis, motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.
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