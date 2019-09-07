Bu da ithal maganda

Sürücülerin adeta korkulu rüyası haline gelen maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan ithal maganda, o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı. Polis, motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.