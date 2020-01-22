Bu çocuk her şeyi tersten okuyor

  • Bist 100
    123482
  • Dolar
    5,9349
  • Euro
    6,5848
  • Altın
    297,1080
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İlhan Cavcav, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı İlhan Cavcav, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı
İlk 'Payitaht'taki padişah türbelerine ziyaretçi akını İlk 'Payitaht'taki padişah türbelerine ziyaretçi akını
'Honeyland' belgeselinin Hatice'si Oscar'ı kazanacaklarına inanıyor 'Honeyland' belgeselinin Hatice'si Oscar'ı kazanacaklarına inanıyor
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Rusya, darbeci Hafter'i ikna edemeyerek zor durumda kaldı Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Rusya, darbeci Hafter'i ikna edemeyerek zor durumda kaldı
'Feride' 24 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak 'Feride' 24 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak
Adı Galatasaray'la anılan Shkodran Mustafi, performansıyla çıldırtıyor Adı Galatasaray'la anılan Shkodran Mustafi, performansıyla çıldırtıyor
Galatasaray Mert Çetin için yeniden atağa kalkıyor Galatasaray Mert Çetin için yeniden atağa kalkıyor
Fenerbahçe Adil Rami'de karar değiştirdi Fenerbahçe Adil Rami'de karar değiştirdi
Oğuzhan Özyakup kendisini isteyen Antalyaspor'a sıcak bakmıyor Oğuzhan Özyakup kendisini isteyen Antalyaspor'a sıcak bakmıyor
Arap Birliği'nden küstah Türkiye çıkışı: Müdahale edelerse çatışma Libya'nın dışına çıkar Arap Birliği'nden küstah Türkiye çıkışı: Müdahale edelerse çatışma Libya'nın dışına çıkar
Galatasaray, Seko Fofana'dan vazgeçti Galatasaray, Seko Fofana'dan vazgeçti
Türkiye'den ABD'ye rest: ABD ek vergileri kaldırırsa biz de kaldırmaya hazırız Türkiye'den ABD'ye rest: ABD ek vergileri kaldırırsa biz de kaldırmaya hazırız
Kruvaziyer gemileri Kanal İstanbul için şimdiden sıraya girdi Kruvaziyer gemileri Kanal İstanbul için şimdiden sıraya girdi
Türkiye'nin Otomobil'ine talip oldular! Türkiye'nin Otomobil'ine talip oldular!
Bekçilere kimlik sorma yetkisi geliyor mu? AK Parti'den teklif geldi Bekçilere kimlik sorma yetkisi geliyor mu? AK Parti'den teklif geldi
Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı yayında mı? Kuruluş Osman son bölüm izleme linki Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı yayında mı? Kuruluş Osman son bölüm izleme linki
Ekaterini Sakelaropulu Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu Ekaterini Sakelaropulu Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu
Bu çocuk her şeyi tersten okuyor Bu çocuk her şeyi tersten okuyor
2020 PTT personel alımı ne zaman? 2020 PTT personel alımı şartları neler? 2020 PTT personel alımı ne zaman? 2020 PTT personel alımı şartları neler?
İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuazları kuşandı İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuazları kuşandı
Üşüyen sokak köpekleri Marmaray'a sığındı Üşüyen sokak köpekleri Marmaray'a sığındı
İran'ın bir komutanı daha öldürüldü İran'ın bir komutanı daha öldürüldü
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü: Kritik alanlarda devlet elini taşın altına koyacak Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü: Kritik alanlarda devlet elini taşın altına koyacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ocak 2020 Çarşamba 12:17:44 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 12:20:33

Bu çocuk her şeyi tersten okuyor

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki ilkokul 4. sınıf öğrencisi Ömer Işık’ın tersten okuma ve konuşma yeteneği görenleri şaşırtıyor.

İlçenin Eski Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Işık ailesinin 10 yaşındaki çocuğu Ömer Işık, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor. 3 yıl önce ailesinin fark etmesiyle her şeyi tersten okuduğu anlaşılan Ömer Işık, herhangi bir yazıyı veya konuşmayı bir çırpıda tersten okuyup konuşabiliyor. Uzun cümleleri de hiç takılmadan tersten okuyan Ömer'in bu hali zaman zaman yanlış anlaşılmalara sebep olsa da yeteneği görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

"HERKESİN İSMİNİ TERSTEN OKUYABİLİYORUM"

Tersten okumaya 3 yıl önce merak sardığını belirten Ömer Işık, ilk önce konuştuğu kelimeleri sonra da cümleleri tersten okumaya başladığını söyledi. Işık, "1. sınıfta öğretmenimiz bize okuma yazma öğrettiğinde 'nerede bir şey görürseniz okuyun' demişti. Ben okumayı çözdükten sonra tersten okumaya da başladım. Herkesin ismini tersten okuyabiliyorum" dedi.

Bunun bir yetenek olup olmadığını bilmediğini dile getiren anne Müselma Işık ise "Çocuğumuzun tersten okumasını 3 yıl önce fark ettik. Bunun yetenek olup olmadığını bilmiyoruz. Gün geçtikçe tersten okumayı ve konuşmasını daha da geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEKOVA'DA KESİNLİKLE BÖYLE BİR ŞEYLE İLK DEFA KARŞILAŞIYORUM"

3 yıl önce durumu fark ettiklerini söyleyen Ömer'in halası Halime Işık ise, "Okula gidince gördüğü her şeyi düzden okuyup sonra da tersten okuyordu. 3 yıldır sürekli böyle, aslında ben onun çok yetenekli olduğunu düşünüyorum ve inşallah o da kendini öyle görüyordur. Ben böyle bir durumu hiçbir zaman görmedim, sadece bir televizyon programında gördüm. Yüksekova'da kesinlikle böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ