Bu çocuk her şeyi tersten okuyor

İlçenin Eski Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Işık ailesinin 10 yaşındaki çocuğu Ömer Işık, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor. 3 yıl önce ailesinin fark etmesiyle her şeyi tersten okuduğu anlaşılan Ömer Işık, herhangi bir yazıyı veya konuşmayı bir çırpıda tersten okuyup konuşabiliyor. Uzun cümleleri de hiç takılmadan tersten okuyan Ömer'in bu hali zaman zaman yanlış anlaşılmalara sebep olsa da yeteneği görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

"HERKESİN İSMİNİ TERSTEN OKUYABİLİYORUM"



Tersten okumaya 3 yıl önce merak sardığını belirten Ömer Işık, ilk önce konuştuğu kelimeleri sonra da cümleleri tersten okumaya başladığını söyledi. Işık, "1. sınıfta öğretmenimiz bize okuma yazma öğrettiğinde 'nerede bir şey görürseniz okuyun' demişti. Ben okumayı çözdükten sonra tersten okumaya da başladım. Herkesin ismini tersten okuyabiliyorum" dedi.

Bunun bir yetenek olup olmadığını bilmediğini dile getiren anne Müselma Işık ise "Çocuğumuzun tersten okumasını 3 yıl önce fark ettik. Bunun yetenek olup olmadığını bilmiyoruz. Gün geçtikçe tersten okumayı ve konuşmasını daha da geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEKOVA'DA KESİNLİKLE BÖYLE BİR ŞEYLE İLK DEFA KARŞILAŞIYORUM"



3 yıl önce durumu fark ettiklerini söyleyen Ömer'in halası Halime Işık ise, "Okula gidince gördüğü her şeyi düzden okuyup sonra da tersten okuyordu. 3 yıldır sürekli böyle, aslında ben onun çok yetenekli olduğunu düşünüyorum ve inşallah o da kendini öyle görüyordur. Ben böyle bir durumu hiçbir zaman görmedim, sadece bir televizyon programında gördüm. Yüksekova'da kesinlikle böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)