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28 Ekim 2019 Pazartesi 11:44:34 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 11:46:32

Bu caminin çeşmesinden çorba akıyor

Yüzyıllardır devam eden yardımlaşma, paylaşma ve ikram duygusunun canlı kalması amacıyla Kırıkkale Ümmü'l Kura Cami Derneği tarafından yaptırılan çeşmeden 24 saat akan çorba, ihtiyaç sahiplerinin içini ısıtıyor. İl Müftüsü Şahin Yıldırım, "Bardaklarımız çeşmenin yanındadır ve vatandaşlarımız gelir, almak istedikleri kadar çorba alırlar. Çorbayı verenle alan hiçbir zaman birbirini görmez. Ecdadımızın da böyle güzel bir estetiği vardır. Bu estetik burada yaşatılmaya çalışılmıştır" dedi.

Kırıkkale Ümmü'l Kura Cami Derneğince yaptırılan "çorba çeşmesi" hem yüzyıllardır devam eden yardımlaşma, paylaşma ve ikram duygusunun canlı kalmasına vesile oluyor hem de ihtiyaç sahiplerinin her gün sıcak çorba içmesini sağlıyor.      

Haftanın her günü 24 saat sıcak çorba akan çeşmeden ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra cemaat, mahalleli ve öğrenciler de faydalanıyor. Ayrıca her hafta cuma günleri de namazın ardından dernek ya da hayırsever vatandaşlar tarafından tatlı ikramında bulunuluyor.      

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerin, Kabe'nin şubeleri olarak yeryüzüne yayılmış mescitler olduğunu söyledi.      

 Yıldırım, şunları kaydetti:      

"Camilerimizi fonksiyonlu hale getirmek için ecdadımızın bize bırakmış oldukları o güzel gelenekleri yaşatmak adına hayırseverlerimiz güzel düşünce içerisine girmektedirler. Camimizin önceki ismi Kazım Karabekir'di. Hayırsever vatandaşımız caminin yerine yenisini yaptırmak suretiyle daha fonksiyonlu bir hale getirdi. Camimizin alt katında 4-6 yaş eğitimini verdiğimiz kursumuz bulunuyor. Yine kadın kardeşlerimiz için Kur'an kursu ve erkekler için de bir sınıfımız yer almaktadır. Bunların yanında toplantı ve seminer gibi programların yapılacağı mekanlar var."      

 - "Yaklaşık 600 bardak çorba ikramında bulunuluyor"      

Yıldırım, camide mahalleliye hizmet etmek adına hayırsever tarafından düşünülmüş güzel bir çorba çeşmesi de bulunduğunu belirterek, "Çorba çeşmemizde günlük yaklaşık 600 bardak çorba ikramında bulunulmaktadır. Bardaklarımız çeşmenin yanındadır ve vatandaşlarımız gelir, almak istedikleri kadar çorba alırlar. Çorbayı verenle alan hiçbir zaman birbirini görmez. Ecdadımızın da böyle güzel bir estetiği vardır. Bu estetik burada yaşatılmaya çalışılmıştır." ifadelerini kullandı.      

Bunun yanında cami derneği tarafından vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine, çorbanın dışında cuma günleri başka hayırseverlerce lokma, aşure ve sütlaç gibi tatlılar ikram edildiğini aktaran Yıldırım, bunun cuma gününe özel olduğunu vurguladı.      

Yıldırım, caminin bir yaşam alanına dönüştürüldüğüne işaret ederek "Camimizin iç bünyesinde aynı zamanda 'burka' adıyla Kabe'yi 1988 yılında örten örtünün 24 metrekarelik kapı örtüsü bulunmaktadır. Bu, ilimizin en büyük değerlerindendir. Bu örtü için Kırıkkale'den ve çevre illerden Kabe'ninkapı örtüsünü ziyarete gelen vatandaşlarımızı da görmekteyiz." dedi.      

 Kırıkkale Ümmü'l Kura Cami Derneği Başkanı Şerife Kaymakçı ise "Çorba çeşmemizden 24 saat çorba akmaktadır. Atalarımızın geleneklerini yaşatmaya çalışıyoruz. Amacımız, küçük bir külliye olmak." diye konuştu.      

(AA)

 

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