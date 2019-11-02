  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7088
  • Euro
    6,3959
  • Altın
    278,0880
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ŞOk'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında ŞOk'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında
Balfour Deklarasyonu ve 102 yıldır sahibinde olmayan topraklar Balfour Deklarasyonu ve 102 yıldır sahibinde olmayan topraklar
Tel Abyad'da terör saldırısı: En az 10 sivil hayatını kaybetti Tel Abyad'da terör saldırısı: En az 10 sivil hayatını kaybetti
Süper Lig devleri 5 yerli yıldızı göz hapsine aldı Süper Lig devleri 5 yerli yıldızı göz hapsine aldı
Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım Cumartesi TV yayın akışı haberimizde Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım Cumartesi TV yayın akışı haberimizde
Denizli'de moda dünyasının rüzgarı esti Denizli'de moda dünyasının rüzgarı esti
Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi
Hatay ve Trabzon'dan Diyarbakır annelerine destek ziyareti Hatay ve Trabzon'dan Diyarbakır annelerine destek ziyareti
10'a yakın dil bilen Felsefe Profesör'ü Teoman Duralı: Harf inkılabı soykırımdır 10'a yakın dil bilen Felsefe Profesör'ü Teoman Duralı: Harf inkılabı soykırımdır
Alexander Sörloth sadece 9 haftada maliyetini karşıladı Alexander Sörloth sadece 9 haftada maliyetini karşıladı
Ahmet Nur Çebi'den Talisca ve Aboubakar açıklaması Ahmet Nur Çebi'den Talisca ve Aboubakar açıklaması
Senato liderinden yaptırım uyarısı: Türkiye müttefikimizdir Senato liderinden yaptırım uyarısı: Türkiye müttefikimizdir
Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Fahri Trafik Müfettişi maaş alıyor mu? Fahri Trafik Müfettişi başvuru 2019 nasıl yapılır? Fahri Trafik Müfettişi maaş alıyor mu? Fahri Trafik Müfettişi başvuru 2019 nasıl yapılır?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında? Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında?
Esrarengiz ölüm: Bağdadi Esrarengiz ölüm: Bağdadi
Fahri trafik müfettişi sayısı 35 bine çıkıyor Fahri trafik müfettişi sayısı 35 bine çıkıyor
Nöbetçi noterlikte işlem sayısı 400 bine yaklaştı Nöbetçi noterlikte işlem sayısı 400 bine yaklaştı
80 bin taraftar stadı 'Türkiye' tezahüratıyla inletti 80 bin taraftar stadı 'Türkiye' tezahüratıyla inletti
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci kaç yaşında? Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci kaç yaşında?
Sokağa terk edilen ikiz bebeklerle 2 yaşındaki çocuk artık devlet korumasında Sokağa terk edilen ikiz bebeklerle 2 yaşındaki çocuk artık devlet korumasında
NASA'da çalışan bilim insanı İzmir'e taşındı NASA'da çalışan bilim insanı İzmir'e taşındı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik evine döndü, gözyaşlarını tutamadı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik evine döndü, gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'i andı Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'i andı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Kasım 2019 Cumartesi 15:59:37 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 16:00:59

Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım Cumartesi TV yayın akışı haberimizde

2 Kasım 2019 Cumartesi günü TV yayın akışı merak ediliyor. Vatandaşlar "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu akşam evde televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler, sevdikleri dizi film ya da programların yayınlanıp yayınlanmayacağını; hangi kanalda hangi dizi, film veya programın yayınlanacağını araştırıyor. 2 Kasım Cumartesi TV yayın akışında yine izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen yapımlar yer alıyor. 2 Kasım Cumartesi TV yayın akışı haberimizde yer alıyor..

Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım 2019 TV yayın akışı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Cumartesi akşamını evde televizyon karşısında geçirmek isteyenler hangi kanalda hangi dizi, film veya programın yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bugün, 2 Kasım Cumartesi günü ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV 8, Show TV ve TRT 1’in yayınlayacağı yapımlar yayınlandı. Bugün reyting rekorları kıran Show TV’de 20:00’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü ekrana gelecek. FOX TV'de ise 20:00’de Her Yerde Sen dizisi yeni bölümü yayınlanacak. 2 Kasım 2019 TV yayın akışının tamamı haberimizde yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Recep İvedik 2 filmi ekrana gelecek. 22:15’te ise Recep İvedik 2 filminin tekrarı yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20:00’de Kalk Gidelim dizisi yayınlanacak. 01:45'te ise Şampiyon dizisinin tekrarı ekranlara gelecek. 

STAR TV YAYIN AKIŞI

2 Kasım'da Star TV’de 20:00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni bölümü ile yayınlanacak.  

TV8 YAYIN AKIŞI 

TV8’de 20:00’de O Ses Türkiye yeni bölüm ekrana gelecek.  

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00’de Her Yerde Sen dizisi yeni bölümü yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 2 Kasım'da 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster yarışması ekrana gelecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ