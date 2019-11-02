Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım Cumartesi TV yayın akışı haberimizde
2 Kasım 2019 Cumartesi günü TV yayın akışı merak ediliyor. Vatandaşlar "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu akşam evde televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler, sevdikleri dizi film ya da programların yayınlanıp yayınlanmayacağını; hangi kanalda hangi dizi, film veya programın yayınlanacağını araştırıyor. 2 Kasım Cumartesi TV yayın akışında yine izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen yapımlar yer alıyor. 2 Kasım Cumartesi TV yayın akışı haberimizde yer alıyor..
Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım 2019 TV yayın akışı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Cumartesi akşamını evde televizyon karşısında geçirmek isteyenler hangi kanalda hangi dizi, film veya programın yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bugün, 2 Kasım Cumartesi günü ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV 8, Show TV ve TRT 1’in yayınlayacağı yapımlar yayınlandı. Bugün reyting rekorları kıran Show TV’de 20:00’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü ekrana gelecek. FOX TV'de ise 20:00’de Her Yerde Sen dizisi yeni bölümü yayınlanacak. 2 Kasım 2019 TV yayın akışının tamamı haberimizde yer alıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20:00’de Recep İvedik 2 filmi ekrana gelecek. 22:15’te ise Recep İvedik 2 filminin tekrarı yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20:00’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20:00’de Kalk Gidelim dizisi yayınlanacak. 01:45'te ise Şampiyon dizisinin tekrarı ekranlara gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI
2 Kasım'da Star TV’de 20:00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni bölümü ile yayınlanacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
TV8’de 20:00’de O Ses Türkiye yeni bölüm ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00’de Her Yerde Sen dizisi yeni bölümü yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 2 Kasım'da 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster yarışması ekrana gelecek.
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