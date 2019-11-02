Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım Cumartesi TV yayın akışı haberimizde

Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım 2019 TV yayın akışı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Cumartesi akşamını evde televizyon karşısında geçirmek isteyenler hangi kanalda hangi dizi, film veya programın yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bugün, 2 Kasım Cumartesi günü ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV 8, Show TV ve TRT 1’in yayınlayacağı yapımlar yayınlandı. Bugün reyting rekorları kıran Show TV’de 20:00’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü ekrana gelecek. FOX TV'de ise 20:00’de Her Yerde Sen dizisi yeni bölümü yayınlanacak. 2 Kasım 2019 TV yayın akışının tamamı haberimizde yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Recep İvedik 2 filmi ekrana gelecek. 22:15’te ise Recep İvedik 2 filminin tekrarı yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20:00’de Kalk Gidelim dizisi yayınlanacak. 01:45'te ise Şampiyon dizisinin tekrarı ekranlara gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

2 Kasım'da Star TV’de 20:00’da Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni bölümü ile yayınlanacak.

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8’de 20:00’de O Ses Türkiye yeni bölüm ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00’de Her Yerde Sen dizisi yeni bölümü yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 2 Kasım'da 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster yarışması ekrana gelecek.