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04 Ekim 2019 Cuma 16:34:53 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 16:36:35

Bu akşam hangi diziler var? 4 Ekim Cuma akşamı dizileri neler?

Diziseverler, bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve programların yayınlanacağını merak ediyor. Takip ettikleri dizileri kaçırmak istemeyenler bu akşam hangi dizilerin olduğunu öğrenmek istiyor. "Bu akşam hangi diziler var? 4 Ekim Cuma akşamı dizileri neler?" sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 4 Ekim Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve FOX TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler haberimizde yer alıyor. İşte 4 Ekim Cuma akşamı dizileri sizlerle..

Bu akşam hangi diziler var? 4 Ekim Cuma akşamı dizileri neler? soruları merak ediliyor. Bu akşam televizyonda dizi izlemek isteyenler, akşam hangi kanalda hangi dizinin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Diziseverler, takip ettikleri dizilerin yeni ve tekrar bölümlerini kaçırmak istemiyor. 4 Ekim Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve FOX TV ekranlarında yayın akışları haberimizde yer alıyor. İşte  4 Ekim Cuma akşamı dizileri..

KANAL D 4 EKİM YAYIN AKIŞI

Kanal D'de bu akşam saat 20:00'de Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlanacak. Saat 00:15'te Zalim İstanbul'un tekrar bölümü ekranlarda olacak.

ATV 4 EKİM YAYIN AKIŞI

ATV'de bu akşam Hercai'nin 15. bölümü ekranlara gelecek. 00:20'de ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 141. tekrar bölümü yayınlanacak.

STAR TV 4 EKİM YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Star ekranlarında Gerzek Şaban yayınlanacak. Saat 22:00'de ise Rehine yayınlanacak.

SHOW TV 4 EKİM YAYIN AKIŞI

Show TV'de bu akşam saat 20:00'de Güldür Güldür yeni sezona başlayacak. 23:30'da ise Truth- Gizli Dosya filmi ekranlara gelecek.

TV8 4 EKİM YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında Kayhan filmi TV'de ilk kez yayınlanacak. 00:15'te ise Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasının tekrarı ekranlarda olacak.

TRT1 4 EKİM YAYIN AKIŞI

TRT1'de saat 20:00'de Payitaht Abdühamid yayınlanacak.

FOX TV 4 EKİM YAYIN AKIŞI

Bu akşam FOX TV'de saat 20:00'de Her Yerde Sen dizisinin yeni bölümü yayınlanacak. 00:15'te ise Mucize Doktor'un tekrarı ekranlarda olacak.

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