Böylesi görülmedi... Çöp hırsızlığı!

İlginç olay Muğla Marmaris’te yaşandı. Muğla Valiliği’nce üst üste iki kez yılın çevrecisi seçilen ve Türkiye’nin birçok çevre kuruluşundan takdir belgesi alan İmdat Avcı, ‘Ozanın Türküsü’ isimli 13 metrelik ahşap teknesiyle ilçe koylarında temizlik yapıyor.

EMEKLERİ HEBA OLDU

Yaklaşık 37 yıldır ilçenin eşsiz koylarını temizleyen İmdat Avcı, 23 gün boyunca Cennet, Bedir, Nimara, Amos koylarının yanı sıra Fosforlu Mağarası çevresinde ailesiyle birlikte çöp topladı. Adalarda topladığı 300 torba çöpü toplu halde almak için ağaçların arasına saklayan Avcı, torbalardan 50’sinin çalındığını söyledi.

Muğla Valiliği’nce üst üste iki kez yılın çevrecisi seçilen İmdat Avcı, 37 yıldır ilçenin eşsiz koylarını temizliyor.

İNANILIR GİBİ DEĞİL

Birilerinin kendilerine paye çıkarmak için çöpleri çaldığını söyleyen Avcı “Temizlik yaptıklarını söyleyebilmek adına birileri bizim topladığımız çöpleri çaldı. Bin bir zahmetle topladığımız çöpleri orman içine saklayarak ayrıca vakit kaybına uğradık. Artık çöpler de çalınıyor. İnanılır gibi değil” dedi.