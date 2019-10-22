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22 Ekim 2019 Salı 09:46:03 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 09:49:35

Böylesi ancak filmlerde olur: Evlenmek istiyorum ama kardeşimin kimliğiyle değil

Babası sürekli ötelediği için ilkokulu kardeşinin kimliğiyle bitiren Burak Çarboğa, yıllarca hastanede kardeşinin adıyla tedavi oldu. Kardeşinin yerine askere de alınan Çarboğa, 30 yıl sonra kimlik için adliyeye başvurdu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Fatih'te ikâmet eden Serap-Hikmet Çarboğa'nın 1988'de evlendi. Çiftin, bir sene sonra bir erkek bebekleri oldu. Evde doğum yapan kadın, oğluna "Burak" ismini verdi. Burak'ın nüfus işlemlerini sürekli öteleyen baba, eşi kısa süre sonra hamile kalınca iki çocuğunun kimliğini tek seferde çıkarabileceğini düşündü. Çiftin, bir sene sonra bir erkek çocukları daha oldu. Çarboğa ailesi, bebeklerine "Günay" adını verdi. Hastane tarafından durum Nüfus'a bildirildi ve Günay'ın kimliği kısa bir sürede çıktı. Serap Çarboğa'nın yeniden hamile kalması sonrası, babası Burak'ın kimliğini çıkartmayı bir kez daha erteledi.

Aradan yıllar geçiyordu. Burak, kardeşinin kimliğiyle yaşıyor, hastanede bile kardeşinin adına tedavi oluyordu. Baba Hikmet Çarboğa, 5 yıl sonra hayata gözlerini yumdu. Burak, kardeşinin kimliğiyle okula yazıldı. Beyin kanaması geçiren kardeşi Günay Çarboğa ise hiç okula gidemedi. 19 yıl geçti... Anne Serap Çarboğa da hayata veda etti. Burak, kimliği olmadığı için askere gitmedi fakat kardeşi Günay'ın askerlik zamanı geldi çattı. Kardeşinin kimliğiyle GBT kontrolüne takılan Burak, askeri inzibata teslim edilip askere gönderildi. Burak, kardeşlerine bakacak kimsesi olmadığı gerekçesiyle 20 gün sonra askerden firar edip, kardeşlerinin yanına döndü.

FİRAR ETTİ, NÜFUSA BAŞVURDU

"Firar" suçundan dava açılan Günay Çarboğa, askeri hâkim karşısına çıktı. Ağabeyinin kendisinin yerine askere gittiğini söyleyen Günay, rahatsızlığı nedeniyle "Askerliğe elverişli değil" raporu aldı. Burak bu arada nüfus başvurdu, fakat dosya yıllarca işlemsiz kaldı. Aradan 11 yıl daha geçti. Burak 30 yaşına girdi. Sevdiği kızla evlenme kararı alan Burak, bir an önce kimliğine kavuşmak istediğini belirtti.

'EVLENMEK İSTİYORUM'

11 yıl önce de nüfusa başvuran Burak, bu kez kimliğine kavuşmak istiyor. Burak Çarboğa, şunları söyledi: "Evlenmek istiyorum. Ama kardeşimin kimliğiyle değil, kendi kimliğimle. Bana yardım edin."

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