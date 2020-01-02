  • Bist 100
    115676
  • Dolar
    5,9600
  • Euro
    6,6785
  • Altın
    292,0210
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dolmabahçe Sarayı'nı 2019'da 1 milyon 306 bin kişi gezdi!Turist sayısında yeni bir rekor kırıldı. Dolmabahçe Sarayı'nı 2019'da 1 milyon 306 bin kişi gezdi!Turist sayısında yeni bir rekor kırıldı.
Nick Ut: Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz Nick Ut: Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz
CHP'li Engin Altay'dan skandal Mehmetçik çıkışı! CHP'li Engin Altay'dan skandal Mehmetçik çıkışı!
Judy vizyona giriyor Judy vizyona giriyor
Yılbaşı eğlencesinde arkadaşları ile birlikte alkol alan ve alkol komasına giren diş hekimi toprağa verildi Yılbaşı eğlencesinde arkadaşları ile birlikte alkol alan ve alkol komasına giren diş hekimi toprağa verildi
2019 enflasyon rakamları açıklandı mı? 2019 Aralık güncel enflasyon oranı nedir? 2019 enflasyon rakamları açıklandı mı? 2019 Aralık güncel enflasyon oranı nedir?
Azerin, Okan Bayülgen'e kızdı ve sanatçılığın ne olduğunu gösterdi Azerin, Okan Bayülgen'e kızdı ve sanatçılığın ne olduğunu gösterdi
Kendini belediye şirketine müdür olarak atayan CHP'li başkan şimdide mezarlık üstüne kafeterya yapıyor Kendini belediye şirketine müdür olarak atayan CHP'li başkan şimdide mezarlık üstüne kafeterya yapıyor
Esra Akkaya: Gurbette 'Can'lı hayatım': Benim oğlum da sizin gibi! Esra Akkaya: Gurbette 'Can'lı hayatım': Benim oğlum da sizin gibi!
MasterChef Alican’dan samimi açıklamalar: 6 ay önce İstanbul'da iş arıyordum MasterChef Alican’dan samimi açıklamalar: 6 ay önce İstanbul'da iş arıyordum
Rusya'dan yeni S-350 ve S-400 açıklaması Rusya'dan yeni S-350 ve S-400 açıklaması
Böyle talihsizlik olmaz: 2 kez askerlik yaptı, başkasının adına hapis yattı Böyle talihsizlik olmaz: 2 kez askerlik yaptı, başkasının adına hapis yattı
İran: Savaştan korkmuyoruz İran: Savaştan korkmuyoruz
Mobilya, yumurta ve süt ürünlerinde KDV indirimi Resmi Gazete'de Mobilya, yumurta ve süt ürünlerinde KDV indirimi Resmi Gazete'de
Tezkere nedir, tezkere ne demektir? Tezkere kaç oyla kabul edilir? Tezkere nedir, tezkere ne demektir? Tezkere kaç oyla kabul edilir?
Rusya, Orta Doğu ülkeleriyle iş birliği geliştirmeye çalışıyor Rusya, Orta Doğu ülkeleriyle iş birliği geliştirmeye çalışıyor
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir
Samsun’da kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam aranıyor Samsun’da kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam aranıyor
Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
KYK Ocak bursu ne zaman yatacak? 2020 Ocak KYK ne kadar? KYK Ocak bursu ne zaman yatacak? 2020 Ocak KYK ne kadar?
Sudan’da bölücü örgüt ateşkesi 3 ay uzattı Sudan’da bölücü örgüt ateşkesi 3 ay uzattı
CHP'li Engin Altay'dan skandal Mehmetçik çıkışı! CHP'li Engin Altay'dan skandal Mehmetçik çıkışı!
Gözler Meclis'te! Libya tezkeresi için olağanüstü toplandı - TBMM Canlı izle Gözler Meclis'te! Libya tezkeresi için olağanüstü toplandı - TBMM Canlı izle
Haluk Levent gençlere verdiği sözü tuttu! Haluk Levent gençlere verdiği sözü tuttu!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ocak 2020 Perşembe 15:25:55 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 16:22:31

Böyle talihsizlik olmaz: 2 kez askerlik yaptı, başkasının adına hapis yattı

Antalya'da yaşayan 53 yaşındaki Ersin Akbaş'ın doğduğunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazılması üzerine başlına gelmeyen kalmamış. 5 farklı isimle yaşamının her alanında talihsizlikler yaşan Akbaş, 2 kez askerlik yaptığını belirtirken, başkasının adına da hapis yattığını belirtti.

Antalya'da yaşayan 53 yaşındaki Ersin Akbaş'ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. Ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı.

İKİ KEZ ASKERLİK YAPTI

İHA'da yer alan habere göre Ersin Akbaş, iddiasına göre iki kez de askerlik yaptı. Kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise Ersün adıyla yaptı.
 
BAŞKASININ ADINA HAPİS YATTI
 
Talihsiz adam, 2008 yılında dava açarak gerçek ismine kavuştu. Ersin Akbaş, yeni kimliğine kavuşsa da şanssızlıklar peşini bırakmadı. "Benim çektiğim mağduriyeti Allah kimsenin başına vermesin" diyen Akbaş, 2011 yılında başkasının yerine hapis bile yattı. Ersin Akbaş'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti.

 
"BU ŞANSSIZLIK ÖTESİ BİR ŞEY"
 
Yaşadıkları yüzünden hayatının mahvolduğunu belirten Ersin Akbaş, bu durumdan dolayı üniversite okuyan kızıyla dahi sorun yaşadığını anlattı. Akbaş, “Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde okuyan, bir insanın çocuğu babasını 4 aydır arayıp sormuyorsa bir sorun var demektir. Kızım telefon açıp 100 lira istediğinde gönderemiyorum. Üzülüyorum. Çocuğun da psikolojisi çöktü. Diyor ki; ‘baba televizyonlara çıkma.’ Kime hesap soracağım, kime ne diyeceğim. Bu şanssızlık ötesi bir şey. Bıçak kemiğe dayandı artık. Hayatım boyunca 53 yıldır sıkıntı geçiyorum” dedi.
 
"ERSUN DESELER DE GELİYORUM, ERSİN DESELER DE"
 
Sokakta yürürken insanların kendisini farklı isimlerle çağırdığını ve böyle bir durumda kendisini çaresiz hissettiğini aktaran Akbaş, “5 tane isim var. Hangi birini anlatayım. Bu isimlerden bir tanesini bile ben istemedim. Her isim benim aslında ama bir tanesine sahip çıkamadım. Kendime sahip çıkamadım. Devletin bana sahip çıkması gerekiyor. Suçlu olanlardan hesap sorulması gerekiyor. Sokaktayken hangi isimle çağırırlarsa çağırsınlar bakıyorum. Ersun deseler de geliyorum, Ersin deseler de geliyorum. Gelmek zorundayım, başka şansım yok. Mecbur olduğum için kabul etmek zorundayım. Bıktım, yoruldum artık” diye konuştu.
 
"GELEN SONUCA GÖRE YASAL SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"
 
Akbaş’ın avukatlığını üstlenen Bekir Alim ise konunun incelenmesi için Sosyal Sigortalar Kurumuna (SSK) başvuruda bulunduklarını söyledi. SSK ve nüfus müdürlüğü nezdinde 2 farklı süreç işleyeceğini belirten Alim, “Nüfus müdürlüğünde yapılan isim yanlışlıklarından dolayı müvekkilimin adeta hayatı karardı. Doğumunda Ergün isminde kız olarak kaydediliyor. Daha sonraki süreçte birçok isim yanlışlığı yapılıyor. Gerek kimlik yenilemelerde, ehliyet alışlarda, evlenişinde, okul hayatında her şeyde bir isim yanlışlığı ortaya çıkıyor. Bundan dolayı müvekkilim hayatında bir düzen oturtamamış. İş konusunda sıkıntılar yaşamış. Başvurumuzu yapacağız ve sonucu bekleyeceğiz. Gelen sonuca göre yasal süreci başlatacağız ve müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesi için çalışacağız” ifadelerini kullandı.
 
"ADAM RESMEN PERİŞAN OLMUŞ"
 
Müvekkili için ‘adam resmen perişan olmuş’ diyen Alim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayatı boyunca çektiği sıkıntıları bana anlattı, insanın içi kararıyor açıkçası. Ersin bey yaptığı bütün başvurulardan sonuçsuz, eli boş olarak ayrıldı. Son yapacağımız başvurudan sonuç çıkmaz ise dava açmaktan başka şansımız kalmayacak”

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ