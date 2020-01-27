27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:50:42
Böyle komşuluk kaldı mı?
Antalya Manavgat'ta, 6 metrelik barakada kalan ve yürüyemediği için muhtaç halde olan Remzi Polat'ın (82) bakımını, komşusu Erdem Belen yapıyor.
SGK emeklisi Polat’ın Zonguldak Ereğli'deki 5 kız kardeşinin “Biz ilgilenmeyiz, ne olursa olsun” dediğini belirten Erdem Belen "Ben kendi babama böyle bakmadım. Sadece süt ve meyve suyu içebiliyor. Temizliğini ve bakımını çocuuklarımla yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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