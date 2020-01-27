Böyle komşuluk kaldı mı?

SGK emeklisi Polat’ın Zonguldak Ereğli'deki 5 kız kardeşinin “Biz ilgilenmeyiz, ne olursa olsun” dediğini belirten Erdem Belen "Ben kendi babama böyle bakmadım. Sadece süt ve meyve suyu içebiliyor. Temizliğini ve bakımını çocuuklarımla yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.