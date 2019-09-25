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25 Eylül 2019 Çarşamba 23:28:10 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 23:59:47

Böyle hinlik görülmedi! Sözcü'den "pes" dedirten algı operasyonu...

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası sonrası ülkesine dönen turistleri haber yapan Sözcü Gazetesi algı operasyonu yapmaya kalkıştı. Sözcü, ülkesine dönüşleri rutin olan turistleri Türkiye'den kaçıyor gibi gösterdi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook, şirketi kurtarmak için yapılan son dakika görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine resmen battı.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, tur operatörünün "ticari faaliyetlerine son verdiğini" duyurdu. 178 yıllık şirketin batışı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok yere, Thomas Cook ile tatile giden İngiliz vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi için, barış dönemlerindeki en büyük geri dönüş operasyonlarından birini başlattı. Bunun üzerine 16 bin 500 kişiyi ülkelerine geri getirebilmek için 70 uçuş planladığını duyurdu.

Türkiye gelişmeler üzerine ülkede bulunan turistlerin mağduriyet yaşanmaması için kriz masa dahi oluşturdu. Bu kapsamda İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanından turistleri kendi ülkesine götürmeye başladı.

SÖZCÜ'DEN 'KAÇIYORLAR' ALGISI

Reuters haber ajansı, Dalaman'daki turistlerin gidişlerini fotoğraflayarak servis etti. Bu fotoğrafları haber yapan Sözcü gazetesi algı operasyonu yapmaya kalkıştı. Sözcü, haberi "Dünya bu karelerle izliyor: Türkiye'den kaçış başladı" ifadeleriyle girerek turistlerin Türkiye'den kaçıyor algısı oluşturmak istedi.

Gazete gelen tepkiler üzerine "Dünya bu karelerle izliyor: Thomas Cook mağdurları böyle gittiler..." diye değiştirdi. Haberin linkinin olduğu satırda başlığın ilk hali görülüyor.

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