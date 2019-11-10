Böyle canilik görülmedi: Eşi ve kızının yüzünü yaktı

  • Bist 100
    103153
  • Dolar
    5,7650
  • Euro
    6,3579
  • Altın
    271,5200
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
11 Kasım Merkür tutulması nedir, burçlara etkileri neler? 11 Kasım Merkür tutulması canlı nereden izlenir? 11 Kasım Merkür tutulması nedir, burçlara etkileri neler? 11 Kasım Merkür tutulması canlı nereden izlenir?
Seyir halindeki otobüs yandı Seyir halindeki otobüs yandı
Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı
Galatasaray'a yıldız golcüsünden kötü haber geldi Galatasaray'a yıldız golcüsünden kötü haber geldi
Geleceğe Nefes fidan dikimi ne zaman saat kaçta yapılacak? Geleceğe Nefes 11 milyon fidan dikimi töreni nerede? Geleceğe Nefes fidan dikimi ne zaman saat kaçta yapılacak? Geleceğe Nefes 11 milyon fidan dikimi töreni nerede?
2. Sıfır Atık Zirvesi'nde dünyada sıfır atık yönetimi konuşuldu 2. Sıfır Atık Zirvesi'nde dünyada sıfır atık yönetimi konuşuldu
Fenerbahçe'nin oyunu 39 yaşındaki Emre Belözoğlu'na odaklı Fenerbahçe'nin oyunu 39 yaşındaki Emre Belözoğlu'na odaklı
O Ses Türkiye yarışmacısı Rapçi Müslüm kimdir? O Ses Türkiye Müslüm Mat Stug kaç yaşında? O Ses Türkiye yarışmacısı Rapçi Müslüm kimdir? O Ses Türkiye Müslüm Mat Stug kaç yaşında?
Tel Abyad’da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı Tel Abyad’da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı
Arsenal'de rota Luis Enrique'ye kırıldı Arsenal'de rota Luis Enrique'ye kırıldı
Pendik'te düğüne gidenlere silahlı saldır! Ölü ve yaralılar var Pendik'te düğüne gidenlere silahlı saldır! Ölü ve yaralılar var
Ersun Yanal genç golcüyü takıma kazandırmaya çalışıyor Ersun Yanal genç golcüyü takıma kazandırmaya çalışıyor
3 günde 3 otobüs alev alev yandı 3 günde 3 otobüs alev alev yandı
Ryan Babel'den Pascal Nouma'ya olay cevap Ryan Babel'den Pascal Nouma'ya olay cevap
Selam vermek için durdu, başından vurularak öldürüldü Selam vermek için durdu, başından vurularak öldürüldü
Böyle canilik görülmedi: Eşi ve kızının yüzünü yaktı Böyle canilik görülmedi: Eşi ve kızının yüzünü yaktı
Gary Lineker'den Çağlar Söyüncü paylaşımı Gary Lineker'den Çağlar Söyüncü paylaşımı
Ahmet Nur Çebi ve eşi Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ü andı Ahmet Nur Çebi ve eşi Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ü andı
İran’dan Başkan Erdoğan’ın açıklamalarına destek İran’dan Başkan Erdoğan’ın açıklamalarına destek
Bakan Kasapoğlu'ndan 10 Kasım mesajı Bakan Kasapoğlu'ndan 10 Kasım mesajı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varil hacimli yeni petrol yatağı keşfettik İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varil hacimli yeni petrol yatağı keşfettik
Atatürk'ün Milli Eğitim Müdürü Şerif Bey ile çarpıcı konuşması Türk eğitim sisteminin yol haritasını çizdi Atatürk'ün Milli Eğitim Müdürü Şerif Bey ile çarpıcı konuşması Türk eğitim sisteminin yol haritasını çizdi
Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
Hurdası bile para ediyor: 180 milyon dolar kazandırdı Hurdası bile para ediyor: 180 milyon dolar kazandırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Kasım 2019 Pazar 14:25:24 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 14:26:30

Böyle canilik görülmedi: Eşi ve kızının yüzünü yaktı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Ramazan İ. (27), eşi M.İ.’yi (20) önce dövdü, ardından da naylon poşeti yakıp eriterek yüzüne damlattı. Aynı yöntemle 3 yaşındaki kızı N.İ.'nin de yüzünü yakan Ramazan İ., gözaltına alındı. Ramazan İ. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.İ ve 2 çocuğu sığınma evine yerleştirildi.

Olay, önceki akşam Doğubayazıt ilçesi Büyük Ağrı Mahallesi, Funda Sokak'ta meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen, eve alkollü gelen Ramazan İ., 14 yaşında evlendiği eşi M.İ.'yi dövdü. Ramazan İ. daha sonra, yaktığı naylon poşeti, eşinin yüzüne ve ayaklarına damlattı. Annesinin çığlıklarını duyan N.İ. odaya girdi. Ramazan İ., kızının da anlını eriyen naylon ile yaktı.

Evden gelen bağırışlar üzerine komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, M.İ. ile kızı N.İ.'yi hastaneye götürdü, tedavisinin ardından da ifadesine başvurdu.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla M.İ. ile kızı H.İ. ve 2 yaşındaki oğlu E.İ. sığınma evine yerleştirildi. Kısa sürede yakalanan Ramazan İ. ise gözaltına alındı. Ramazan İ., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

‘6 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORUM’

Evlendiği günden beri eşinden şiddet gördüğünü söyleyen M.İ., yetkililerden yardım istedi. Kendisinin ve ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını belirten M.İ., "6 yıllık evliyim. Evlendiğim günden beri eşimden şiddet görüyorum. Eşim benim çocuklarımın başına birşey getirmeden, bizi öldürmeden devlet büyüklerim yardım etsin. Eşim naylon poşetle yüzümü, ayaklarımı yaktı. Çocuklarımı dövdü. Beni, gözümü yakmakla tehdit etti. Bugüne kadar çocuklarım için katlandım, ancak devlete sığınmak istiyorum" diye konuştu.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ