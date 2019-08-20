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20 Ağustos 2019 Salı 01:23:18 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 01:24:22

Boyalı koyunlarla kortej yürüyüşü

Denizli'de 8 asırdır süren "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesinde boyanmış koyunlar ve çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Denizli'nin Çal ilçesindeki 846 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesi boyanmış koyunlar ve çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, organizasyon komitesi üyeleri, çobanlar, ilçedeki sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Bayramyeri Meydanı ile 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı arasında gerçekleşti.

Kortej sırasında bulvarda boyalı koyunları ve çoban köpeklerini gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kentin simgesi olan "Cam Denizli Horozu" önünde davul zurnayla oynayan çobanlara Başkan Akcan da eşlik etti.

Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın ününün her yıl katlanarak büyüdüğünü söyledi.

Kortej yürüyüşünün de renkli görüntülere sahne olduğunu belirten Akcan, Sudan Koyun Geçirme etkinliğinin 24-25 Ağustos'ta Büyük Menderes Nehri'nde düzenleneceğini ifade etti.

25 BİN MİSAFİR BEKLENTİSİ

Akcan, etkinliğin yarınlara aktarılması açısından çok önemli olduğunu ve yarışmaya 52 çobanın katılmak için başvuruda bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"5 yıl önce başlattığımız kortej yürüyüşünü bundan sonra daha farklı şekillerde tüm dünyaya duyurmak için çalışmalar yapacağız. 846 yıllık bir geleneği yaşatmak için yola çıktık. Aşağıseyit Sudan Koyun Geçirme etkinliklerinin İspanya Boğa Güreşlerine alternatif olacağına inanıyorum. Yurt içinden ve dışından etkinliklere katılmak için gelenler olacak. Gelecek yıl ülkenin çeşitli yerlerinden gelen çobanların da katılabileceği bir organizasyon planlıyoruz. Bu yıl en az 25 bin misafirimizi ağırlamayı düşünüyoruz. Ayrıca 3 turizm acentası bizlerle görüştü. Pazar günü yabancı misafirlerimizi de ağırlayacağız."

Etkinlik, Aşağıseyit Mahallesi'nde 24 Ağustos cumartesi Ali Gazi'nin türbe ziyaretiyle başlayacak ve 25 Ağustos pazar günü Aşağıseyit Mahallesi'nin Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri'nde koyunların sudan geçirilmesiyle son bulacak.

(AA)

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