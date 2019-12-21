  • Bist 100
    111177
  • Dolar
    5,9420
  • Euro
    6,5848
  • Altın
    282,5530
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İdil Fırat yılbaşında ne yapacak? Duy da inanma İdil Fırat yılbaşında ne yapacak? Duy da inanma
Ruhani, Japon bankalarında tutulan petrol parasını istedi Ruhani, Japon bankalarında tutulan petrol parasını istedi
Bağdat'ta göstericiler Ahrar Köprüsü'nden çekildi Bağdat'ta göstericiler Ahrar Köprüsü'nden çekildi
Botan Vadisi'nde 94 metreden serbest düşüş atlayışı Botan Vadisi'nde 94 metreden serbest düşüş atlayışı
Başkan Erdoğan: Tek parti CHP'sine ait dönemde karanlık noktalar bulunuyor Başkan Erdoğan: Tek parti CHP'sine ait dönemde karanlık noktalar bulunuyor
Süper Lig'de çılgın maç! Tam 7 gol var... Süper Lig'de çılgın maç! Tam 7 gol var...
TBMM'den güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili önemli açıklama TBMM'den güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili önemli açıklama
Çukurca'da yaralanan askerimiz şehit oldu Çukurca'da yaralanan askerimiz şehit oldu
'Necip Fazıl Ödülleri 2019' sahiplerini buldu 'Necip Fazıl Ödülleri 2019' sahiplerini buldu
Kurtulmuş: Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır Kurtulmuş: Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihi bir adım atmıştır
Türkiye sınırı yakınlarındaki İdlib civarına balistik füze saldırısı Türkiye sınırı yakınlarındaki İdlib civarına balistik füze saldırısı
Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İBB önünde fayton protestosu! Hayvanseverlerin bekleyişi sürüyor İBB önünde fayton protestosu! Hayvanseverlerin bekleyişi sürüyor
İsmail Kartal: Çok çalıştık, çok uğraştık İsmail Kartal: Çok çalıştık, çok uğraştık
CHP'li Mansur Yavaş ile ilgili 25 milyon liralık rüşvet krizi! Bakanlık harekete geçti CHP'li Mansur Yavaş ile ilgili 25 milyon liralık rüşvet krizi! Bakanlık harekete geçti
MSB'den Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım MSB'den Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım
Afganistan'da Türk geleneği 'Oğlak oyunu' yaşatılıyor Afganistan'da Türk geleneği 'Oğlak oyunu' yaşatılıyor
Ceylan'ın acı günü: Yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti Ceylan'ın acı günü: Yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti
Hindistan'da vatandaşlık yasası karşıtı gösterilerde ölü sayısı 17 oldu Hindistan'da vatandaşlık yasası karşıtı gösterilerde ölü sayısı 17 oldu
Rasulaynlılar terör örgütü YPG/PKK zulmünü anlattı Rasulaynlılar terör örgütü YPG/PKK zulmünü anlattı
Honduras'ta hapishanede çıkan isyan sırasında 18 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Honduras'ta hapishanede çıkan isyan sırasında 18 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Orgeneral Arif Çetin Nusaybin'de: Terör bitmek üzere zaten 500 civarında terörist kaldı Orgeneral Arif Çetin Nusaybin'de: Terör bitmek üzere zaten 500 civarında terörist kaldı
Türkiye’den İsrail’in 'suç ortakları'na mesaj Türkiye’den İsrail’in 'suç ortakları'na mesaj

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Aralık 2019 Cumartesi 20:36:48 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 20:37:45

Botan Vadisi'nde 94 metreden serbest düşüş atlayışı

Siirt'te Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Botan Vadisi'nde 94 metreden atlayış yaptı.

Koçak ve Toy, Botan Vadisi Milli Park alanındaki Kaletül Üstad Tepesi'nden atlayış yaparak 94 metre yükselikten Alkurmu Barajı'nın yakınındaki yola güvenli bir şekilde indi.

Piknik için bölgeye gelen vatandaşlar atlayışı ilgiyle izleyerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Cengiz Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan beri ekstrem sporlarla ilgilendiğini söyledi.

Koçak, bölgenin tanıtımı amacıyla atlayışı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ferdi Toy ise yıllardır Türkiye'nin farklı noktalarında uçuşlar gerçekleştirerek "base jump" atlayışı konusunda tecrübe kazandıklarını kaydetti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ