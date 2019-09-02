Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü

Olay, saat 18.00 sıralarında, merkezdeki Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Öğretmenler Okulu 4 Sokak'taki Aybarlar İnci Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Sibel Çetinel ve eşi Murat Çetinel tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Çetinel, tabancayla eşine ateş etti. Sibel Çetinel, merminin başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Murat Çetinel olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sibel Çetinel'in öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat Çetinel'i yakalamak için çalışma başlatıldı.

AA