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24 Eylül 2019 Salı 12:40:40 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 12:41:39

Boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı davasında beraat kararı

Başakşehir'de geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi Merve .T.’ye (32) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan E.T'nin. (32) kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verildi.

Merve T. davanın ardından yaptığı açıklamada her geçen gün kadına karşı cinayet ve şiddetin arttığını belirterek,  “Sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“SANIĞIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI TALEP EDİYORUM”

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.T. ve müşteki Merve T. ile taraf avukatları hazır bulundu. Merve T. şikâyetinin devam ettiğini belirterek, “Aylarca sığınma evinde kaldım. Çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum” dedi.

SANIK BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek,  “Cinsel saldırı” suçundan 12 yıldan az olmamak üzere cezalandırılmasını talep etti. Sanık E.T., “Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilsin” diye konuştu.

MAHKEME BERAATİNE KARAR VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık E.T.’nin “Eşe karşı cinsel saldırı” suçunu işlediği yönünde mahkûmiyetini gerektirir her türlü şüpheden arındırılmış kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. İddianamede E.T.’nin cinsel saldırı suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyordu.

“SONUNA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Davanın ardından açıklama yapan Merve T., her geçen gün kadına  karşı cinayet ve şiddetin arttığını belirterek,  “Sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız” dedi. Merve T. karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacağını ve hakkını aramaya devam edeceğini ifade ederek, “Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Savcılık bizim lehimize düşündüğü için aslında mutlu oldum. Mahkeme 'şüphe var' demiş. Bu şüpheleri giderdiğimiz taktirde bizim için maraton hala devam ediyor. Umudumuzu yitirmiyoruz. Ben mücadelemi asla yitirmeyeceğim. İnanıyorum ki buradan mutlaka ceza alacaktır. Umuyoruz ki istinafta haklı bir karar verilir. Bekleyeceğiz göreceğiz” diye konuştu.

(DHA)

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