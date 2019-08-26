Boşanamazsın dehşeti

İstanbul Beylikdüzü’nde iddiaya göre, 7 ay önce evlenen çift bir süre önce kavga ederek ayrıldı. Konuşmak ve barışmak için eşinin evine giden adamla eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce gözü dönen şahıs, yanında getirdiği tabancayla havaya 4-5 el ateş açtı.

Etkisiz hale getirildi

Eşinin bir önceki evliliğinden olma 2 çocuğu önünde dehşeti yaşayan kadını ölümden son anda polis ekipleri kurtardı. Evin içinde tabancayla rastgele ateş açıp, tehditler savuran adamı, polisler etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri evde yapılan incelemenin ardından uzman çavuş olduğu belirlenen şahsı gözaltına aldı.