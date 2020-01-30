Börek yerine uyuşturucu imal etti
İstanbul’da börek imalathanesinde 83 bin ecstasy hap ve 800 bin uyuşturucu hap yapılabilecek kimyasal madde ele geçirildi.
Büyükçekmece'de börek imalathanesi süsü verilen bir adreste uyuşturucu üreten şebekeye polis operasyon düzenledi. Baskında 83 bin 500 adet ecstasy hap ve 800 bin uyuşturucu hap yapılabilecek kimyasal madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri sürerken, şebekenin “Kimyager” lakaplı elebaşı M.Ç.’nin 2017'de de aynı suçla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Zehir tacirinin o dönem Esenyurt’ta 5 milyon hap üretilecek kimyasal maddeyle yakalandığı öğrenildi.
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