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15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 03:26:18

Bombadan kurtuldu kafede ölüyordu

Kuzey Irak gazisi Ömür Karaman, Bursa'da gittiği kafede, ayaklarını uzattı diye işletme sahipleri tarafından öldüresiye dövüldü. Feci şekilde darp edilen gazinin, gözü morardı, dudağı patladı, ayakları ezildi. 

Ömür Karaman, 2000 yılında Kuzey Irak'ta, teröristlerin konvoyuna uzaktan kumandalı bombayla saldırı düzenlenmesi sonucu gazi oldu. Vücuduna 34 şarapnel parçası isabet eden ve 6 ay yoğun bakımda kalan Karaman, gördüğü tedaviyle 2 yıl sonra yeniden yürümeye başladı. Yüzde 92 engelli kalan gazi, geçtiğimiz günlerde Ankara'dan Bursa'ya yeğenlerini görmeye geldi. 

DİNLENMEK İÇİN OTURMUŞTU 

Gürsu'daki yeğenlerinin yanında bir gece kalan gazi, ertesi gün deniz havası almak ve yüzmek için Gemlik ilçesi Kumsaz sahiline gitti. Denizde biraz yüzdükten sonra bir kafeye dinlenmek için oturan Karaman, burada ayaklarını sandalyeye uzattı. İddiaya göre işletmenin sahibi ayaklarını indirmesi konusunda gaziyi uyardı. 

DEMİR ÇUBUKLARLA VURDULAR 

Buna karşılık Ömür Karaman,  yüzde 92 engelli ve gazi olduğunu söylemesine rağmen işletme sahibiyle, işyerindeki onlarca kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların sırtına demir çubuklarla vurduğu gazinin, dudağı patladı, ayakları ezildi, gözleri morardı. Aldığı darbelerle ölümden dönen Karaman, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Burada yapılan müdahalede gazinin dudağına dikiş atılırken, ezilen ve moraran bölgelerine tedavi uygulandı. Olayın ardından, belediye tarafından özel bir şahsa ihale usulüyle kiralanan işletmenin sözleşmesi feshedildi. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

Gazi olduğunu söylemesine rağmen saldırıya uğradığını belirten Karaman,  olayı görüp kendisine yardıma koşan bir gencin de darp edildiğini söyledi.

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