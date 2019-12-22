22 Aralık 2019 Pazar 10:34:01 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 10:59:17
Bolu'da otomobilde Bizans dönemine ait 30 parça tarihi eser bulundu
Jandarma, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bolu'da bir araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 29 sikke ile bir kraliçe mezar taşı ele geçirildi. Araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya'dan Ankara'ya tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Dörtdivan ilçesi yakınlarında şüpheli otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ile bir kraliçe mezar taşı ele geçirildi.
Araçtaki Mahmut Ö. ile İsmail G. gözaltına alındı.
AA
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