22 Aralık 2019 Pazar 10:23:21 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 10:52:15
Bolu'da otomobil dereye uçtu: Baba ve oğul yaralı
Bolu'dan Mudurnu istikametine giden otomobilin dereye uçması sonucu baba ve oğlu yaralandı.
Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden Erol U. idaresindeki 14 NB 609 plakalı otomobil, Akkayalar mevkisinde dereye devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan oğlu İsmail U. yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AA
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