Bolu'da bir taksici, kadına tekme tokat saldırdı

Olay, önceki akşam Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bir kadın, tartıştığı taksi sürücüne sinirlenerek araçtan indikten sonra aracın aynasını kırdı. Buna kızan taksici de aracından inerek kadına tekme tokat saldırıp darbetti. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" dediği görüldü. Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip, kadını darbeden adamı engelledi.

Tarafların daha sonra polis çağırarak birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

DHA