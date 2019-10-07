07 Ekim 2019 Pazartesi 09:50:34 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:02:09
Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor. Bölgede görüş mesafesi 20 metreye düştü.
Bölgede Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü. Sürücüler yolda kontrollü şekilde ilerliyor.
Bölgede görev yapan kara yolları ekipleri, sürücüleri sise karşı ışıklı tabelalarla ve sis lambalarıyla uyarıyor.
Polis ekipleri ise sürücülere yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
AA
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