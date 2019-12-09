Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Bölgede sis, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan, Bolu kent merkezinde de aralıklarla sis etkili oluyor.
(AA)
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