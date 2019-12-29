  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9587
  • Euro
    6,6619
  • Altın
    289,2250
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı
Putin'den Trump'a 'istihbarat' teşekkürü Putin'den Trump'a 'istihbarat' teşekkürü
Bakan Soylu: Birileri çatlasa da patlasa da Kanal İstanbul'u yapacağız Bakan Soylu: Birileri çatlasa da patlasa da Kanal İstanbul'u yapacağız
Başkan Erdoğan'dan Somali'ye taziye telefonu Başkan Erdoğan'dan Somali'ye taziye telefonu
Putin, Merkel ile Libya krizini görüştü Putin, Merkel ile Libya krizini görüştü
KKTC Başbakanı Tatar: GKRY ve Hafter'in Türkiye karşıtlığına yönelik iş birliği kabul edilemez KKTC Başbakanı Tatar: GKRY ve Hafter'in Türkiye karşıtlığına yönelik iş birliği kabul edilemez
Gaziantep'te sevinen çıkmadı Gaziantep'te sevinen çıkmadı
Alanyaspor, Konyaspor'u ateşe attı Alanyaspor, Konyaspor'u ateşe attı
Son dakika... Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Son dakika... Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Dortmund genç golcüyü kaptı Dortmund genç golcüyü kaptı
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkilisini sürdürüyor Bolu Dağı'nda kar yağışı etkilisini sürdürüyor
Gediz Nehri'nde feci son! Balık avına çıkmıştı, cansız bedenine ulaşıldı Gediz Nehri'nde feci son! Balık avına çıkmıştı, cansız bedenine ulaşıldı
Adana'da bir evde çıkan yangında 5 aylık bebek yanarak öldü Adana'da bir evde çıkan yangında 5 aylık bebek yanarak öldü
2 Türk vatandaşımızın naaşı ve yaralı 16 Somalili kardeşimiz Türkiye'ye getiriliyor 2 Türk vatandaşımızın naaşı ve yaralı 16 Somalili kardeşimiz Türkiye'ye getiriliyor
Ankara'da uzaklaştırma kararına rağmen peşini bırakmadığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Ankara'da uzaklaştırma kararına rağmen peşini bırakmadığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Kayseri'de epilepsi hastası adam babasını dövüp evden attı, kendisini eve kilitleyip yangın çıkardı Kayseri'de epilepsi hastası adam babasını dövüp evden attı, kendisini eve kilitleyip yangın çıkardı
Beşiktaş aradığı golcüyü Fiorentina'da buldu Beşiktaş aradığı golcüyü Fiorentina'da buldu
Ailesine kavuşan kız anlattı: HDP il binasında bulunduğum süre içerisinde bana örgüte katılmam için propaganda yapıldı Ailesine kavuşan kız anlattı: HDP il binasında bulunduğum süre içerisinde bana örgüte katılmam için propaganda yapıldı
Rus model Viktoria Odintcova: Ronaldo bana mesaj attı ama yüz vermedim Rus model Viktoria Odintcova: Ronaldo bana mesaj attı ama yüz vermedim
Milli Piyango kazananların hayatı altüst oldu Milli Piyango kazananların hayatı altüst oldu
Emre Kılınç transfer iddialarına son noktayı koydu Emre Kılınç transfer iddialarına son noktayı koydu
Muğla'da mantar toplamak için gittiği ormanda cesedi bulundu Muğla'da mantar toplamak için gittiği ormanda cesedi bulundu
MasterChef Güzide'nin başarısının sırrı ortaya çıktı: Şefim çok çalışıyorum MasterChef Güzide'nin başarısının sırrı ortaya çıktı: Şefim çok çalışıyorum
Mert Hakan'dan transfer açıklaması geldi Mert Hakan'dan transfer açıklaması geldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Aralık 2019 Pazar 18:12:48 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 18:57:13

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkilisini sürdürüyor

Bolu kent merkezinde kar yağışı karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bölgede öğleden sonra başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili oluyor.

Kar yağışının yanı sıra sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği takmaları ile yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, araçlarında çekme halatı ve takoz bulundurmalarını konusunda uyarıyor.

BOLU

Bolu kent merkezinde kar yağışı karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor.

Gölcük ve Abant Tabiat Parkı, Türkiye'nin önemli kış turizm bölgelerinden Kartalkaya Kayak Merkezi ve Yedigöller Milli Parkı bölgesinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ