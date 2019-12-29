Bolu Dağı'nda kar yağışı etkilisini sürdürüyor
Bolu kent merkezinde kar yağışı karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Bölgede öğleden sonra başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili oluyor.
Kar yağışının yanı sıra sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği takmaları ile yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, araçlarında çekme halatı ve takoz bulundurmalarını konusunda uyarıyor.
BOLU
Bolu kent merkezinde kar yağışı karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor.
Gölcük ve Abant Tabiat Parkı, Türkiye'nin önemli kış turizm bölgelerinden Kartalkaya Kayak Merkezi ve Yedigöller Milli Parkı bölgesinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Milli Piyango kazananların hayatı altüst oldu
- Adana'da bir evde çıkan yangında 5 aylık bebek yanarak öldü
- Ankara'da uzaklaştırma kararına rağmen peşini bırakmadığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
- Kayseri'de epilepsi hastası adam babasını dövüp evden attı, kendisini eve kilitleyip yangın çıkardı
- Diyarbakır'da aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi hastaneye başvurdu