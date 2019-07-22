Boğaz'da yüzme şöleni

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nce bu yıl 31’incisi düzenlenen, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 59 ülkeden yerli ve yabancı, toplam 2 bin 400 yüzücünün katılımıyla İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirildi. Organizasyon dolayısıyla Boğaz, sabah 08.00’den 13.00'e kadar gemi trafiğine kapatıldı.

6.5 KM YÜZDÜLER

Katılımcılar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startı vermesiyle, Anadolu Yakası'ndaki Kanlıca İskelesi'nden gruplar halinde Boğaz’a atladı. Yarışa başlayan yüzücüler, 6,5 kilometrelik parkurun ardından Kuruçeşme'deki Cemil Topuzlu Parkı önüne kadar yüzdü.

BİRİNCİLİKLER TÜRKLERDE

Çok sayıda İstanbullunun da nefesini tutarak izlediği yarışı, erkeklerde Melikşah Düğen, 48 dakika 28 saniyelik dereceyle ilk sırada tamamladı. Efe Erduran, 48 dakika 32 saniyelik süresiyle ikinci, Ukrayna'dan Artur Artamonov ise 48 dakika 53 saniyeyle üçüncü oldu. Kadınlarda Ilgın Çelik, 47 dakika 19 saniyelik süresiyle birinci, geçen yılın şampiyonu Hilal Zeynep Saraç, 47 dakika 26 saniyelik dereceyle ikinci, Şira Nur Eroğlu ise 50 dakika 9 saniyeyle üçüncü oldu.