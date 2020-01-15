Boğa meraklı, yengeç mutlu

KOÇ

Bulunduğunuz ortamlarda konuya hakimiyetinizden dolayı liderlik vasıflarına çok çabuk yerleşebiliyorsunuz. Bugün, Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, kişisel ilişkilerinizde ve ortaklıklar konusunda başarılı çalışmalar yapacaksınız. Olaylara politik yaklaşarak, sorunları farklı bir şekilde çözümleyeceksiniz.

BOĞA

Sevgilinizin düşüncelerini merak edebilirsiniz. Fakat bu konuda asla sır vermek istemiyorsunuz. Bugün, çalışma yaşantınızda daha özgürce davranacak ve kendi kararlarınızı kendiniz vereceksiniz. Duygusal yaşantınızda bazı eksilmeler söz konusu olabilir. Karşı tarafın gizemli davranışları, sizi olumsuz etkiliyor.

İKİZLER

İşlek zekanızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Bugün, her türlü olumlu şartlar sizden yana gelişiyor. Planladığınız çalışmaları yaşama geçirme konusunda hızlı hareket etmelisiniz. Başlatacağınız yeni işlerinize hiç kimseyi ortak etmemeli ve bireysel davranmalısınız. Daha sonra çıkabilecek çatışmaları, şimdiden önlemiş olursunuz.

YENGEÇ

Duygusal yaşantınızda heyecan verici bir gün. Yükselen coşkularınızın karşı taraftan kabul görmesi sizi daha da mutlu edecektir. Bugün, gireceğiniz ortamlarda çevrenize adeta bir ışık saçacaksınız. Fakat hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek size çok şey kazandıracaktır.

ASLAN

Hukuksal sorunları olanlar için olumlu gelişmeler gündemde. Beklediğiniz sonuçlar istediğiniz yönde ilerlerken, iyimserlik duygularınızdan vazgeçmemelisiniz. Yakın dostlarınızdan alacağınız haberler sizi mutlu edecektir. İletişim konusunda başarılı yerlerdesiniz. Önemli kişilerle bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.

BAŞAK

Hayallerinizi gerçekleştirmek için, işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Kendinize geriye çekerek, bazı isteklerinizi yaşama geçirmeniz mümkün değil. Kişisel başarınızı bireysellikle sınırlayamazsınız. Bugün, iletişim içinde olacağınız kişilere daha esnek davranmalısınız.

TERAZİ

Siz farklı konuları bir arada kombine edebilen bir yapıya sahipsiniz. Bugün, birçok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Yapmanız gereken tek şey, sakince düşünerek, olayları kısa sürede toparlamanızdır. Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, gerekli tüm şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

AKREP

Düşüncelerinizden ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen, bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir esneklik söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin düşüncelerinizi, sezgileriniz sayesinde hissedebiliyor ve tavırlarınızı önceden belirleyebiliyorsunuz. Koşullarınızı yeniden düzenlemek için gerekli enerjiye sahipsiniz.

YAY

Kişiselliğinizi ortaya koymak için ekstra bir çabaya ihtiyacınız yok. Bugün enerjinizi doğru kullanarak, istediğiniz başarıya yaklaşabilirsiniz. Özellikle içinde bulunduğunuz koşulları istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Sizin gibi orijinal düşünen kişilerle bir arada olmaktan hoşlanacağınız bir gün. Yaşantınıza yeni kişiler katılabilir.

OĞLAK

Baskı altında kaldığınız zaman, doğru bildiğiniz konularda bile, hatalar yapabiliyorsunuz. Bugün, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Gireceğiniz ortamlarda, çevrenizi sınamadan hiçbir şekilde düşüncelerinizi ortaya koymamalısınız. Özellikle, çevrenizde çelişki yaratmaktan kaçınmalısınız.

KOVA

İdeallerinizi gerçekleştirmek istemenize rağmen, bazı konularda sır olmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Bugün, düşüncelerinizi saklayarak, beklemeyi tercih etmelisiniz. Yolculuklarla ilgili bazı projeler gündeme gelecektir. Kararsızlıklarınızın size kazandıracağı hiçbir şey yok. Daha hızlı hareket etmelisiniz.

BALIK

Uzun süredir aklınıza taktığınız konularla ilgili planlar yapabilirsiniz. Partnerinizden de bu konuda destek bekliyorsunuz. Ortak çalışmalarda iyi niyetli yaklaşımların söz konusu olduğu bir gün. Yaşam kalitenizde çıtanız yükselirken, yeni dostlarınızın da katkılarını unutmamalısınız.