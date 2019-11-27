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27 Kasım 2019 Çarşamba 17:05:07 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 17:05:33

Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı incelemenin ardından hızlandırılan kaçak yapılardaki yıkım işlemleri devam ediyor.

İmara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerdeki yıkımlar, Bakanlık ve Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, villa, otel binaları, iskeleler, ticari alanlar, mendirek ve havuz gibi yapılarda mal sahiplerince yürütülüyor.

Çalışmalar Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde tespit edilen, imara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde gerçekleştiriliyor.

İmara aykırı yapıların birçoğunun yıkımı, iş makineleri ve inşaat işçileri tarafından yapılırken, yıkılan alanların da yeşillendirilmeye çalışıldığı görülüyor. Kalan diğer kaçak yapıların yıkımları devam ederken işçiler de bölgede kıyı düzenleme çalışması yapıyor.

Yıkım işlemlerinin başladığı günden bu yana özellikle Türkbükü Mahallesi'ndeki bir projede yer alan çok sayıda kaçak yapının yıkıldığı dikkati çekiyor.

Öte yandan toplam 14 projede yürütüldüğü belirtilen yıkım işlemlerinin çoğunun tamamlandığı, bazılarının da bitme aşamasına geldiği öğrenildi.

Geçen ağustos ve eylülde iki kez ziyaret ettiği Bodrum'da imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyı denetimleri yapmıştı.

Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almış, bazı projelerin inşaat faaliyetlerini sürdüren yetkililerle telefonda görüşmüş, yıkım işleminin daha hızlı ilerlemesi için talimat vermişti.

(AA)

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