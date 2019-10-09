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09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:29:07

Bodrum taştı!

Şiddetli yağışa bir de altyapı yetersizliği eklenince, dünyaca ünlü tatil beldesi Bodrum’u sel aldı. Mazgalların tıkanması sonucu taşkınlar yaşandı, 5 yıldızlı oteller ve evler su altında kaldı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 'Ege’de sağanak bekleniyor' uyarısının ardından, gece saatlerinde aniden bastıran ve sabah saat 05.00’e kadar devam eden gök gürültülü sağanak yağmur, Muğla’da hayatı felç etti. Uzun süre etkili olan yağış nedeniyle, dünyaca ünlü tatil merkezi Bodrum ilçesinde cadde ve sokaklar göle döndü. 

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI 

Rögarların tıkanması sonucu su taşkınları yaşandı. Çöp kutuları, dubalar, sandalye ve masalar sokaklarda sürüklendi. Bitez mahallesinde bulunan birçok cadde de sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Yoğun su birikintilerinin oluştuğu işlek cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, cadde üzerlerindeki işyerlerini su bastı. 

KIZ ÇOCUĞU SON ANDA KURTARILDI

Bodrum çöplüğündeki yağmur suları çöplük yolundaki gecekonduları vurdu. Evlerden birinin bir cephesi yıkıldı. Sel suları odanın içine girerken, Melisa Şen isimli 7 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı. Torba Kaynar mevkiindeki 5 yıldızlı bir oteli de su bastı. Otelin büyük bir kısmı sular altında kaldı. Otel personeli suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Oteldeki yerli ve yabancı turistlerin ise başka otellere tahliye edildiği öğrenildi. 

İTFAİYE MAZGALLARI TEMİZLEDİ 

Su giderlerinin tıkanması sonucu Bodrum-Turgutreis karayolu trafiğe kapandı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, araçlara yan yollardan gidilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Gümbet ve Konacık yollarında trafik polisleri tarafından kontrollü geçişleri sağlandı. Bodrum belediye ekiplerini, İtfaiye, zabıta, Muğla 911 arama kurtarma derneği teyakkuza geçti. İtfaiye ekipleri su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak çöplerle kapanan mazgalları temizledi. 

TURİSTLER BÜYÜK KORKU YAŞADI

Zabıta ve polis ekipleri ilçede devriye gezerek su baskını olan yerlerde önlemler aldı. Sağanak yağışa sokakta yakalanan İngiliz turistler korku dolu anlar yaşadı. Suların yükselerek bir aracın sürüklendiğini gören turistlerden Lina Martin “Biz otelden dışarı çıkmıştık. Bir anda yağmur bastırdı, sular yükseldi ve araç sürüklenmeye başladı” dedi. 

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