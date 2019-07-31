Böbrek taşına kanser tedavisi
Sakarya’da yaşayan Emrah Tekin’e, böbrek taşı şikâyetiyle gittiği hastanede, kanser tedavisinde kullanılan ilaç verildi. Organları zarar gören adam, doktorlardan şikâyetçi oldu.
Olay Adapazarı’nda yaşandı. İddiaya göre Emrah Tekin (33), şiddetli sancılar yaşaması üzerine şehirdeki bir hastaneye gitti.
BÖBREĞİ ZARAR GÖRDÜ
Doktorlar tarafından muayene edilen gencin böbreğinde oldukça büyük bir taş olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 33 yaşındaki adam ameliyat edildi. Operasyonun ardından ağrıları dinmeyen Tekin, tekrar aynı hastaneye gitti. Tekin’e, güçlü bir uyuşturucu ilaç verildi. Verilen ilacın kanser tedavisinde kullanılan ilaç olduğunu öne süren adam, doktorların kendisine yanlış tedavi uyguladığını bu yüzden böbreğinin iflas ettiğini öne sürdü.
GEREKEN NEYSE YAPILSIN
Aynı zamanda madde bağımlılığı tedavisi de gören Tekin, “Sağlık Bakanlığı, yazı gönderdi. AMATEM’e sevk edilmem gerektiğini söyledi. Ben doğru anlamda hem tedavimin yapılmasını hem de yanlış müdahalenin hesabının sorulmasını istiyorum” dedi. Tekin, doktorlardan şikâyetçi oldu.
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