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28 Aralık 2019 Cumartesi 14:22:43 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 14:23:57

Bizgili köyünün 'kitap kurdu' Leyla teyzesi

İlkokul mezunu ve 5 çocuk annesi 58 yaşındaki Leyla Şahin, Gümüşhane'nin Köse ilçesinin Bizgili köyünde işleri ve hayvanlarının bakımından kalan zamanını kitap okuyarak geçiriyor.

Gümüşhane'de ilkokulun ardından eğitimine devam edemeyen 5 çocuk annesi ve ev kadını 58 yaşındaki Leyla Şahin, yaşadığı köyde ev işleri ve hayvanlarının bakımından kalan zamanını kitap okuyarak değerlendiriyor.

Gümüşhane'nin Köse ilçesinin Bizgili köyünde yaşayan Şahin, AA muhabirine, ilkokulu Köse ilçe merkezinde tamamladığını, 9 çocuklu ve kalabalık bir ailede babasının maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle ağabeylerini öncelikli olarak okuttuğunu aktardı.

Şahin, o dönemlerde bulunduğu çevrede kızların yüksek eğitim almasına da sıcak bakılmadığını anımsatarak, çocukluğunda da ağabeyleri ve babasının kitaplarını okuduğunu ifade etti.

"Senede 10'un üzerinde kitap okuyorum"

Şahin, köyünde evindeki işlerinden ve hayvanlarının bakımından arda kalan zamanları kitap okuyarak değerlendirdiğini belirtti.

Kitapların kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getiren Şahin, eski bile olsa bir sayfasını bile atamadığını belirterek, şöyle dedi:

"Çocukluğumdan beri kitaplara olan merakım hiç bitmedi. Sürekli okuyorum. Hayatım boyunca okuduğum kitapların sayısını bilmiyorum. Çünkü bir çoğunu saklayamadım ya da kütüphanelerden ödünç alarak okuduğum için geri bıraktım. Gelin olup babaevinden ayrılınca kitaplarımın bazıları da babaevinde kaldı. Senede 10'un üzerinde kitap okuyorum. Okuduğum kitapları da tekrardan okumaya heves ediyorum. Bir kere de bırakmıyorum. Kitap okumanın yaşı yok. Herkese de kitap okumayı tavsiye ediyorum. Yemeğimi temizliğimi her şeyimi kendim yapıyorum. Hayvanlarımız var onlara da bakıyorum. Her nereye gitsem kitap götürüyorum. Boş zamanlarımda fırsat buldukça da kitap okuyorum."

Şahin, kitaplarla haşır neşir olduğu için hayata bakışının da geliştiğini anlatarak, kitap okumanın sorunların daha kolay çözülmesi noktasında etkili olduğunu vurguladı.

Komşularına okuduğu kitapları anlatıyor

Şahin, hiçbir şeyin kitap okumaya engel olmadığını belirterek, "Kitap okumak çok güzel. Komşularım okumamı ve okuduğumu onlara anlatmamı teşvik ediyorlar. Çocuklarımın hepsi üniversite okudu. Ben okuyamadığım için onları okuttum. Çocuklarım da kitap okumamı istiyorlar. Bana hediye kitaplar alıyorlar." diye konuştu.

Kitap okuma alışkanlığının köyde bilindiğini ve Köse Kaymakamı Ömer Faruk Polat'ın da kendisini ziyaret ederek kitaplar hediye ettiğini anlatan Şahin, çok etkilendiği eserler ve yazarlar olduğunu da vurguladı.

(AA)

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