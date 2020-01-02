'Bize her gün ocak'

KİMİ DOYASIYA EĞLENDİ KİMİ ÇALIŞTI

Türkiye yeni yılı coşkuyla karşıladı. Kimi mekanlarda, kimi evinde, kimi de düzenlenen açık hava şenliklerinde gönlünce eğlendi. Ama doktorlar, sağlık personeli, güvenlik güçleri, madenciler, taksiciler, temizlik işçileri ve eğlence sektörü çalışanları, 2020'ye görevleri başında girdi.

YERİN 300 METRE ALTINDA KUTLAMA

Yerin 300 metre altında çalışan madenciler, her yıl olduğu gibi bu yılı da buruk karşıladı. 2020'nin ilk dakikalarında pasta kesen madenciler, "Ailelerimizden ayrı yılbaşı kutlamak bizi üzüyor ama evlatlarımıza helal lokma götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

