Bitsin artık bu vahşet

Konya Ereğli’de Alaaddin Karasu (36), bir yıl önce evlendiği eşi Gülsüm Karasu’yu (41) önceki gece evlerinin bulunduğu mahalledeki boş araziye götürdü. Tartışma sırasında gözü dönüş adam, eşini başındaki eşarbıyla boğarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Karasu, yaklaşık 2 saat sonra polise, ‘eşini öldürdüğünü’ söyleyip teslim oldu.

CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Polis, Alaaddin Karasu’nun söylediği adrese gittiklerinde Gülsüm Karasu’nun cansız bedenini buldu. Gülsüm Karasu’nun cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Boşanma aşamasındaki çiftin ayrı yaşadıkları, her ikisinin de ikinci evliliği olduğu, Gülsüm Karasu’nun ilk evliliğinden 2, Alaaddin Karasu’nun da ilk evliliğinden 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

Mersin’de Hasan G, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe G’nin işlettiği bakkala geldi. Bir süre konuşan çift, tartışmaya başladı. Hasan G, eşi Ayşe G’ye tüfekle 3 el ateş etti. Daha sonra da kendini başından vurdu. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Ayşe G. ve Hasan G’nin durumlarının ağır olduğu belirtidi. Çiftin 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

BOŞANAMAZSIN BIÇAĞI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Uğur K. (24), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hafize K’yı (23) sokak ortasında boğazından, göğsünden ve koltuk altından bıçakla ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Uğur K, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Hafize K’nın dün mahkemeye boşanma dilekçesini verdiği öğrenildi.

İŞSİZ KALMASIN DİYE DAVADAN VAZGEÇMİŞ

Kırıkkale’de 18 Ağustos günü Emine Bulut, 6 yıl önce boşandığı kocası Fedai Varan tarafından, 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak katledilmişti. Cinayetle ilgili hazırlanan jet iddianamede çarpıcı bilgiler yer aldı. 2013 yılında boşanan Emine Bulut, kendisini rahatsız etmeye devam eden eski eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BOLU’YA SEVK EDİLDİ

Varan hakkında uzaklaştırma cezası verilirken, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından da dava açıldı. Ancak Emine Bulut’un, daha sonra ceza alıp işsiz kalmasından endişe ettiği eşi hakkındaki şikayetini geri çekti. Bu nedenle dava düştü. Olaydan sonra tutuklanarak Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Fedai Varan’ın, ‘güvenlik’ nedeniyle akşam saatlerinde Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi.

BALTAYLA DEHŞET SAÇTI SERBEST KALDI

Zonguldak'ta yaşayan 3 çocuk annesi Leyla Köse (50), daha önce kendilerini rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında defalarca şikayette bulundukları kayınbiraderi S.O.K’nın baltalı saldırısına uğradı. Eşinin son anda kurtardığı kadın, kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Kayınbiraderinin adliyeye sevk edilmeden salıverildiğini söyleyen Köse, “Elini kolu sallayarak geziyor. Cezasını bulsun. Sonum Emine Bulut gibi olacak” dedi.