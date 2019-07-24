Bitlis'ten acı haber! 1 askerimiz şehit

Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu uzman çavuş Zafer Özdemir şehit oldu, 3 kişi yaralandı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kayaş köyü mevkisinde Uzman Çavuş Zafer Özdemir'in (25) kullandığı kamyonet şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü Zafer Özdemir olay yerinde şehit oldu, araçta bulunan Yusuf, Emrah ve Selahattin Özdemir yaralandı.

Ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere sevk edildi.

Şehit olan Zafer Özdemir'in Hizan Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.