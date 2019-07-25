Bitlis'teki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Günkırı beldesindeki Yılmaz ve Taner ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Maşallah Taner ve Baran Yılmaz hayatını kaybetti, her iki aileden 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis, Güroymak ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerin çevresinde ve beldede güvenlik önlemleri alındı.

AA