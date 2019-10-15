Bitlis'te 17 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 17 yıldır aranan cinayet zanlısının yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl, 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması taşınması, bulundurulması' suçundan da 5 yıl olmak üzere 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 17 yıldır aranan firari T.G, komando timlerinin de katıldığı özel operasyonla Mutki ilçesinin Ballı köyünde jandarma ekiplerince yakalanmıştır. Gözaltına alınan T.G, adli makamlara sevk edilmiştir."

Açıklamada, suç ve suçlulara karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

AA