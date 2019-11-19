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19 Kasım 2019 Salı 09:35:18 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 09:43:05

Bitlisliler, Eren Öztürk'ün vasiyetine sahip çıktı

Van'da 17 Ekim'de şehit düşen Eren Öztürk’ün, Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın vasiyetini ilçe halkı sahiplendi. Şehit annesi Cahide Öztürk,"Gerekirse 2 oğlum daha var, şehit veririm." dedi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yaparken teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Bitlis'in Ahlat ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyetine hemşehrileri sahip çıktı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, Bitlis'in Ahlat ilçesinde ikamet ettiği Kulaksız Mahallesi'ndeki cami imamıyla 2016 yılında sosyal medya üzerinde yaptığı mesajlaşmada, "Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın hocam" dediği ortaya çıktı.

EĞER ŞEHİT DÜŞERSEM...

Öztürk'ün şehit olmadan önce 2016 yılında mahalle imamı Şerafettin Tanyeri ile yaptığı yazışmalar yürek dağlarken, şehit Eren Öztürk yazışmasında, "Ben duruşumu babamdan aldım. Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın hocam. Allah hakkımda ne nasipse onu bana versin. Hocam vatan sevgisi kadar güzel hiçbir sevgi ve duygu yok. Geceleri ayazda beklerken gurur duyuyorum kendimden. Vatanı bekliyorum, çok mutlu ve gururluyum. Dürüst babam beni bugünler için yetiştirdi. Hocam kim benim yerimde olsa aynısını yapar. Allah bize iman Kur'an versin. Şahadetimizi getirerek ölmeyi nasip etsin. Allah devletimize zarar vermesin" dediği ortaya çıktı.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün, imam Şerafettin Tanyeri ile yaptığı yazışmaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, şehidin hemşehrileri vasiyete kayıtsız kalmadı. Hemşehrileri, şehidin vasiyeti üzerine cami yapılması için kampanya başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında cami derneği adına açılan banka hesabına ilçe halkı para bağışında bulunmaya başladı.

Bazı hayırseverler caminin yapımı için arsa bağışında bulunurken, ilçedeki iş adamları ve esnaflar da caminin yapımı için bims, demir, boya bağışı taahhüdünde bulundu. Kampanyaya duyarsız kalmayan bir hayırsever vatandaş ise satılıp parasının cami inşaatında kullanılması için ineğini bağışladı.

"BİR ÖLÜR, BİN EREN YAŞAR"

Şehit Eren Öztürk'ün babası Kerem Öztürk, oğlu Eren'in yerine görev yapmaya hazır olduğunu belirtti. Baba Öztürk, "Bir Eren ölür, bin Eren yaşar. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu vatan hiçbir zaman Eren'siz kalmaz" dedi.

Şehidin annesi ise, yavrusunu şehit verdiğini belirterek, "Gerekirse 2 oğlum daha var, şehit veririm. Ama içim yansa da ben bundan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Şehitle arasındaki yazışmaların kendisinin hac görevini yerine getirdiği esnada gerçekleştiğini belirten Kulaksız Mahallesi Cami İmamı Şerafettin Tanyeri ise "Bana 'Allah kabul etsin' mesajı attı. Şehit Eren'imiz şahadet şerbetini içtikten sonra ailesinin rızasıyla da sosyal medyada bu mesajları paylaştım ve bu mesajda ilçemizde, ilimizde ve Türkiye genelinde çok büyük yankılar uyandırdı. Halkımız buna sahip çıktı" dedi.

BAŞKAN'DAN DESTEK SÖZÜ

AK Partili Ahlat Belediye Başkanı Mümtüz Çoban da şehidin vasiyetini sahipsiz bırakmayacaklarını söyledi. Kulaksız Mahallesi Cami İmamı Şerafettin Tanyeri ise destek vermek isteyenlerin Ziraat Bankası Ahlat Kulaksız Camii Derneği'nin TR50 0001 0002 7189 1754 9850 01 nolu IBAN hesabına bağışta bulunabileceğini ve 0530 252 90 08 nolu telefondan kendisine ulaşılabileceğini ifade etti.

 

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