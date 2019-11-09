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09 Kasım 2019 Cumartesi 10:37:09 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 10:40:44

Bitcoin Safiye'nin lüks tutkusu sonu oldu! Kredi kartını takip eden polis kıskıvrak yakaladı

Türkiye'nin birçok ilinden vatandaşı dolandırıp aldığı paralarla İstanbul’da alem yaparken görüntüleri ortaya çıkan Safiye Gökçen Yüce, bu lüks tutkusu sayesinde yakalandı. Yüce'nin eğlendiği mekanda kullandığı kredi kartından yola çıkan polis, kadını İzmir yolu Bursa gişelerinde yakaladı. Yüce, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 'Bitcoin Safiye'nin kurbanları ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Aydın başta olmak üzere Türkiye genelinde bitcoin alma vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırıp 375 milyon parayla ortadan kaybolan Safiye Gökçen Yüce, Bursa'da yakalandı. 'Ekonomi brokeri' olan Safiye Gökçen Yüce, kılıktan kılığa girerek tanıştığı insanlara sanal para bitcoin borsasında yüksek kazanç vaat edip para topladı.

Topladığı paralarla bitcoin alan ve bunları kendi hesabında tutan Bitcoin Safiye, kripto hesabında değeri 380 milyon olan 7 binden fazla bitcoin birikince 2 ay önce sırra kadem bastı. Aydın'da Bitcoin Safiye'nin dolandırdığı 28 kişi savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Bitcoin Safiye'nin Aydın'ın yanı sıra Kayseri, Konya, Muğla, Denizli ve Ankara ile birlikte pek çok ilde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Hesabında sürekli bir hareketlilik olan ve bitcoin miktarı giderek düşen Bitcoin Safiye'nin peşine düşen Aydın Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, en son eğlenirken görüldüğü İstanbul Beyoğlu'nda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Buradaki çalışmanın neticesinde kredi kartından yapılan işlemler sonucu Bitcoin Safiye'nin birlikte eğlendiği kişiler tespit edildi. Bu kişilerle görüşen özel ekip, Safiye Gökçen Yüce'nin kullandığı cep telefonun sinyallerini bir hafta takibe aldı. Sinyallerde Bitcoin Safiye'nin İstanbul'dan Bursa'ya kaçtığını belirlendi. Bitcoin Safiye'nin yakalanması için Bursa polisi ile ortak çalışma yapan Aydın polisinin yerini bildirmesi üzerine, Safiye Gökçen Yüce'nin kullandığı lüks otomobil, İzmir yolu Bursa gişelerinde uygulanan çevirme sırasında durduruldu.

Yüce'nin tanınmamak için taktığı başörtüsünü çıkardığı görüldü. Safiye, Bursa'dan Aydın'a getirildi. İfadesi alınmak üzere Emniyet binasına getirilen Yüce'nin paralarını aldığı kişilere ödeme yapacağını söylediği öğrenildi. Yüce, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TEMİZLİKÇİ KADINI BİLE DOLANDIRMIŞ

Bitcoin Safiye'nin evinde temizliğe gittiğini ve kendisinin de 61 bin lira dolandırıldığını belirten mağdur A.B. "Üç ay önce kuaför arkadaşım tanıştırmıştı. Üç alıp beş veriyormuş. Ben de şahit oldum. Safiye, evinde yapıyordu bu işi. Ben de evinde temizlik işi yapıyordum. Kendisine 61 bin lira verdim. Üç ayda ana parasını çıkaracağız demişti. Ben de kendisine güvenerek babamın parasını vermiştim. İki aydır yoktu. Yakalandığına çok sevindim, inşallah paramızı geri verir" dedi.

Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Safiye Gökçen Yüce'nin yakalanması olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ekici açıklamasında, "Bünyemizde oluşturduğumuz özel ekibin, İstanbul'da yaptığı çalışmalar neticesinde aranan şahıs teknik takip sonucu yakalanmıştır" diye konuştu.

HESAPLARI İNCELEMEYE ALINDI

Hesaplarındaki bitcoinleri yurtdışına tranfer eden Bitcoin Safiye'nin yakalanmadan önceki son cüzdan bakiyesinin 5 bin 143 bitcoin olduğu öğrenildi. Hesabında son bir haftada 3 bin bitcoin azalması nedeniyle savcılığın hesaplarını incelemeye aldığı ve yurtdışına kaçırılan paraların geri getirilmesi için soruşturmayı derinleştirdiği ifade edildi.

(Yeni Asır)

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