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26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:29:38 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:34:28

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizi 30 Mayıs'ta ekranlara gelen 35. bölümüyle birlikte sezon finali yapmıştı. Dizinin hayranları 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon tarihi hakkındaki son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizi 30 Mayıs'ta ekranlara gelen 35. bölümüyle birlikte sezon finali yapmıştı. Dizinin hayranları 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon tarihi hakkındaki son gelişmeler haberimizde yer alıyor. 

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezona ne zaman başlayacağı resmi olarak açıklanmadı. Eylül ayının sonlarına doğru başlaması beklenen dizinin yeni fragmanı da henüz yayınlanmadı. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihinin açıklanması halinde haberimizde yer alacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Çukurova'da herkesin hayatını alt üst eden gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Demir'in Adnan'ın, Yılmaz'ın oğlu olduğunu en başından bu yana bildiğini öğrenmesi Hünkar için büyük bir şok olur. Ancak anne-oğul bu konuda birbirlerini anlayarak, geleceğe dair plan yapmaya başlayacaktır. Bu gerçek ikisinin arasında kalmaya devam edecektir. Demir, şimdi Seher'den nasıl kurtulacağını bulmak zorundadır. Annesi ile birlikte Seher ile yüzleşirler. Seher, Hünkar ve Demir karşısında daha fazla direnemez ve bebeğin Gaffur'dan olduğunu söyler. Hünkar, önce Seher ve Gaffur ile buluşur. Ancak Saniye her şeyi öğrenir! Seher'e saldırır. Gaffur hala inkar etse bile, kimseyi inandıramaz. Üstelik Saniye'yi sonsuza kadar kaybetmiş gibidir. Saniye, çocuk sahibi olamayışına şimdi daha çok üzülmektedir. Tüm bu karmaşa içinde Seher ile konuşup ona akıl verme görevi de Züleyha'ya düşecektir. Müjgan ve Yılmaz, Fekeli'nin evinde yaşamaya karar verince, evde yeni gelin hazırlığı başlar. Badana boya sırasında da yatağın altında Züleyha'nın mektubu bulunur. Tüm bu karmaşa arasında Züleyha fenalaşır ve hastaneye kaldırılır! Gelecek haber herkesi şok edecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİM? 

Başrollerini Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne)'un paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanmaya başladığı ilk bölümden beri ilgiyle izleniyor.

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