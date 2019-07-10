Bir şehrin çöp isyanı

Şehirde yıllardır çözülemeyen çöp toplama sorunu halkı mağdur etmeye devam ediyor. Bornova Işıkkent’te, Ayakkabıcılar Sitesi’nden çıkan atıkların, belediye ekipleri tarafından toplanmaması sonucu çöp dağları oluştu. Çirkin görüntüye, pis kokuya, yangın çıkmasına ve fareyle sineklerin artmasına neden olan çöp yığını, Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki esnafı isyan ettirdi.

FELAKETLE BURUN BURUNALAR

Bornova Belediyesi’nin site içindeki çöpleri toplamadığını belirten esnaf Vedat Karan, “Çöplerin pis kokusundan, yangın çıkmasından bıktık. “Biz vergimizi veriyoruz ama çöpleri toplayan yok. Yetkili mercilerin gelip bu çöpleri almasını rica ediyoruz” diyerek vurdumduymazlığa sitem etti. Çöplerden dolayı defalarca yangın çıktığını ifade eden Kaan Kutlubay da, “2 senede 4 -5 tane yangın gördüm. Çöplerin hepsi petrol içeren kimyasal maddelerden oluşuyor. Yangın çıktığı takdirde sıçrayabileceği her yerde, kimyasal yapıştırıcılar, ilaçlar var. Korku içinde iş yapıyoruz” dedi.

BİR SENEDİR UĞRAŞIYORUZ

Kutlubay, esnaf olarak çöpler için bir senedir uğraştıklarını ve belediye yetkililerini defalarca uyardıklarını, buna rağmen hiçbir adımın atılmadığını ifade etti. Ömer Adabaş isimli esnaf da “Herkes burada vergisini ödüyor. Suyunu ödüyor, elektriğini ödüyor. Ama çöp konusuna gelince kimse toplamıyor. Kim toplayacak bunları, vatandaş kamyon tutup da mı götürecek. En ufak bir kıvılcımda işyerleri alev alacak” dedi.

'İNSANA DEĞER VERİLMİYOR'



Dükkânının hemen karşısında çöp yığınları oluşan bir başka esnaf ise sitede yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığını ancak insana değer verilmediğini dile getirerek, “Fare ve sinekten duramıyoruz. Her yer pislik içinde. Sineklerden müşterilerim çok rahatsız oluyor” şeklinde konuştu.

HARMANDALI'da BÜYÜK TEHLİKE

İzmir'in kanayan yarası haline gelen çöp depolama alanı sıkıntısı yıllardır giderilemedi. Vahşi depolamanın yapıldığı Çiğli’deki Harmandalı katı atık sahası, geçtiğimiz günlerde yine alevler içinde kalmıştı. Yangın, onlarca itfaiye aracının yoğun müdahalesiyle 5-6 saatte kontrol altına alınmıştı. Vatandaşlar, ağır bir kokuya sebep olan ve çevresindeki mahallelerde zehirlenmelere yol açan çöp dağının her an patlamasından endişe ediyor.