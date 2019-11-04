04 Kasım 2019 Pazartesi 17:05:13 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 18:36:53
Bir kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı: Şoföre istenen ceza belli oldu
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü Necdet K., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü Necdet K., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
(İHA)
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