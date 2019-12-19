Bir kez daha kahroldular

Cenazenin ardından dönüş yolunda Hamit ailesinin içinde bulunduğu araç, PKK/PYD’li teröristlerin tuzakladığı mayına çarptı. Meydana gelen patlamada, Hamit ailesinin diğer çocuğu Eye El Hamit (9) ve bir akrabaları yaşamını yitirdi, anne İmen El Ali El Kero ile 3 kişi de yaralandı. Küçük oğlu Omar’ın ölümüyle sokak ortasında sinir krizi geçiren baba Halid El Hamit, dün de büyük oğlunun ölüm haberini aldı.