19 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 22:34:17
Bir kez daha kahroldular
Adana'da önceki gün, başının kapıyla demirin arasında kalması sonucu ölen Omar El Hamit (4), dün Suriye’nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde toprağa verildi.
Cenazenin ardından dönüş yolunda Hamit ailesinin içinde bulunduğu araç, PKK/PYD’li teröristlerin tuzakladığı mayına çarptı. Meydana gelen patlamada, Hamit ailesinin diğer çocuğu Eye El Hamit (9) ve bir akrabaları yaşamını yitirdi, anne İmen El Ali El Kero ile 3 kişi de yaralandı. Küçük oğlu Omar’ın ölümüyle sokak ortasında sinir krizi geçiren baba Halid El Hamit, dün de büyük oğlunun ölüm haberini aldı.
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