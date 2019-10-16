16 Ekim 2019 Çarşamba 23:00:40 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 23:01:24
Bir garip olay! Yanlışlıkla kendisini bıçakladı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolda yürürken yere düşen şahıs cebindeki bıçağıyla bacağından yaralandı.
Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı. Tren garı yakınlarında yürüdüğü sırada kaldırıma ayağı takılarak yere düşen Sefa K., düşmenin etkisi ile cebinde bulunan bıçak açılarak bacağına saplandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K. , Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İHA
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