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25 Aralık 2019 Çarşamba 14:43:45 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 14:46:23

Bir elinde çiçek diğer elinde silahla dehşet saçtı

İstanbul Kağıthane'de boşanma aşamasında olduğu eşinin kapısına çiçekle gelen şahıs dehşet saçtı. Kafasına üç el ateş eden şahıs olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kağıthane’de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerine iddiaya göre elinde çiçeklerle gelerek kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Yasin E'yi Barbaros Caddesi'ndeki bir parkta başına ateş ederek intihar etmiş halde buldu.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yasin E. isimli şahıs, elinde çiçeklerle boşanma aşamasındaki eşi Öznur E.’nin çalıştığı iş yerine geldi. Bir süre sonra çift tartışınca belinden silahını çıkaran Yasin E., eşine 3 el ateş etti. Öznur E. vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde kaldı. Olayı görenler yaralı kadına müdahale ederken, Yasin E. olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede iş yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

“Kanlar içerisinde yerde yatıyordu, durumu kritikti”

Yoldan geçerken yaralı kadını kanlar içerisinde yerde yatarken gördüğünü söyleyen bir vatandaş, “Ben geldiğimde etraf kalabalıktı, kadın kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Adam, barışmak için mi gelmiş bilmiyorum. Ambulans geldi ve kadını götürdü. Kadının durumu kritikti. Şahıs 3 el ateş ederek kaçtı. Kendilerini tanımıyorum” dedi.

Eşini yaralayan şahıs intihar etti

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Yasin E'yi Barbaros Caddesi'ndeki bir parkta başına ateş ederek intihar etmiş halde buldu.

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