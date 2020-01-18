'Bir de bisikletim olsaydı'

ENDER TÜRKKAN

13 YAŞINDA OKULA BAŞLADI

Muğla Ula'da derme çatma bir barakada dünyaya gelen engelli Ramazan Günay okulla 13 yaşında tanıştı. Azmiyle liseyi 1. bitirdi, devlet tarafından Almanya'ya eğitime gönderildi. Türkiye'ye döndükten sonra spora yönelen Günay, İşitme Engelliler Milli Bisiklet Takımı'yla Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalyanın eşiğinden döndü.

25 YAŞINDA BİSİKLETLE TANIŞTI

Olimiyatlarda altın mandalya için çalışan Günay'ın en büyük eksiği ise bisiklet. Bugüne kadar kendine ait hiç bisikleti olmayan Günay şunları söyledi: "25 yaşında ilk kez bisiklete bindim. Avrupa 4.’lüğü ve dünya 5.’liği elde ettim. Antrenmanlarda da yarışlarda da benim olmayan bisikletlere biniyorum. Bana bir bisiklet sağlanmasını istiyorum.”

SADECE ANTRENMANDA KULLANABİLİYOR

Ramazan'ın hayalini kurduğu yarış bisikletlerinin fiyatı 15 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiyor.