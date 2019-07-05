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05 Temmuz 2019 Cuma 16:29:41 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:32:07

Bir Baba Hindu oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi?

Bir Baba Hindu oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? sorusu merak ediliyor. 30 Eylül 2016 yılında vizyona giren Bir Baba Hindu filmi bu akşam saat 19:00'da TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Komedi kategorisindeki filmin yönetmenliğini ve aynı zamanda da senaristliğini Sermiyan Midyat üsteleniyor. Daha önce birçok filmin yönetmeliğini yapan Sermiyan Midyat bu filminde Mafya rolüyle karşımıza çıkıyor. Filmin çekimleri 2 fraklı ülkede gerçekleşti. İzleyiciden güzel geri dönüşler alan film ilk olarak Almanya'da gösterime girmişti. Heyecanla beklenen Bir Baba Hindu filmi hakkında işte tüm detaylar...

Filmleriyle herkesi güldürmeyi başaran ve bugüne kadar birçok filme imza atmış Sermiyan Midyat ilk olarak 29 Eylül 2016 yılında Almanya'da izleyiciyle buluşan filmi, Bir Baba Hindu bu akşam saat 19:00'da TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Film vizyona girdikten sonra 8.350.355 TL gişe hasılatı yaparak büyük başarı sağlamıştı. Oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Bir Baba Hindu filmi bu akşam izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Bir Baba Hindu filmi hakkında merak ettiklerinizi sizler için derledik…

BİR BABA HİNDU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bir Baba Hindu oyuncu kadrosunda; 2010 Dünya Güzeli seçilen Hint oyuncu Nicole Faria, Sermiyan Midyat, Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Füsun Demirel, Hakan Akın, Muhittin Korkma gibi dev isimler yer alıyor.

BİR BABA HİNDU FİLM KONUSU NEDİR?

Fadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Günün birinde Gundhi Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca Fadıl genç kadını bulma yoluna baş koyar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir. Fadıl, Hulusi ve Mumbai'da çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi'ye ulaşmaya çalışır. Ancak Fadıl'ın ailesi de Mumbai'ye geldiğinde işler iyice karışır…

BİR BABA HİNDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerin bir kısmı Türkiye’de diğer kısımları ise Hindistan’da gerçekleşmiştir.

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

02.12.1974 yılında dünyaya gelen Sermiyan Midyat Ankara Çankaya doğumludur. 



Tiyatro, dizi ve sinema filmlerinde rol alan oyuncu Sermiyan Midyat'ın anne ve babası kürt kökenlidir. Doğduğu yer Ankara'da 7 sene kalmış daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. 

1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 

1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 

2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. 

Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 

2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. 

Mustafa Cecelinin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Denizin seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir. 

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