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11 Aralık 2019 Çarşamba 00:42:58 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 00:44:21

Bir aylık yağış bir günde düşecek! Kırmızı teyakkuz

Meteoroloji, Antalya için kırmızı alarm verdi. Sel, fırtına, yıldırım ve hortumun beklendiği kentte kriz masası oluşturuldu. Belediye, AFAD ve itfaiye ekiplerinin izinleri iptal edilerek, vatandaşlara dikkatli olun’ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde de yağış beklendiğini duyurarak turuncu uyarı verdi. Kentte geçtiğimiz ocak ayında yaşanan hortum felaketinde 2 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya merkez ve 6 ilçesi için, olumsuzluklara sebep olabilecek şiddetli hava olayları yaşanacağı anlamına gelen kırmızı uyarı verdi. Kentte dün gece başlayan sağanak yağışların, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve perşembe günü öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi.

VALİLİK: DIŞARI ÇIKMAYIN

Normal şartlarda kente bir ayda düşen 250 kilogram yağış miktarının bir gün içinde düşeceği belirtilerek, vatandaşlardan, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Uyarının ardından kentte kriz masası oluşturuldu. Tüm belediye, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelinin izinleri iptal edildi.

KODLARIN EN TEHLİKELİSİ

Valilik de yaptığı açıklamada, kent merkeziyle Kemer, Serik, Kumluca ve Finike ilçelerinde sağanak beklendiğini, gerekli uyarıların yapıldığını duyurdu. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, kırmızı kodun çok tehlikeli bir meteorolojik olaya işaret ettiğine dikkat çekerek ‘’ Meteorolojide en tehlikeli kod olan kırmızı kod, ilk kez Antalya için verildi. Bu beklenen hava olaylarının çok tehlikeli olduğu ve geniş bir alanı etkileyeceği anlamına gelir. Kırmızı uyarı verildiğinde vatandaşların sıklıkla meteorolojiyi takip etmeleri lazım’’ diye konuştu.

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