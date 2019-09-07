FOX Tv ekranlarında yayınlanan 12 bölümü ile izleyicilerden tam not alan Bir Aile Hikayesi' ilk aşkı annesi-babası olan ve çocukluğuna özlem duyan herkesin, her yaştan insanın kalbine dokunuyor. Aile, şefkat, dostluk, aşk, vefa gibi kelimelerin anlamlarını yeniden hatırlatacak. Dizi, hayatın verdiği ekşi limonları, limonataya çeviren bir tarifi paylaşmaya, salıncağını terk etmeyen büyük çocuklara sahici bir masal anlatmaya geliyor. 12. bölümünde sezon finali yapan dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. İzleyiciler "Bir Aile Hikayesi yeni sezon ne zaman? Bir Aile Hikayesi yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorularının yanıtını araştırıyor.

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Bir Aile Hikayesi dizisi 13. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Bir Aile Hikayesi 13. yeni bölümüyle 14 Eylül 2019 Cumartesi akşamı FOX ekranlarında olacak.

Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan’a, İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan ve Ezgi Eyüboğlu gibi sevilen oyuncuların eşlik ettiği, 2. sezonuyla 14 Eylül'de saat 20:00'de yayınlanacak.

BİR AİLE HİKAYESİ KONUSU NEDİR?

Aynı gün otuz beşine basan dört insan. Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzere. Cem çok sevdiği karısı Reyhan’la doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır.

Fazla kilolarıyla başı dertte olan Beste, otuz beşinci doğum gününde hayatını sorgular. Hala bekar ve işsizdir. Ama artık değişim vaktidir, cesaretini toplayıp internetten sözleştiği biriyle pastanede buluşmaya karar verir. Beste orda oturmuş beyaz atlı prensini beklerken, karşısına yufka yürekli bir şövalye gelir.

Karısı ve çocuklarıyla huzur içinde yaşayan Mahur’un ise bir sırrı vardır. Bir süredir biyolojik babasını bulmaya çalışmaktadır. İyi haberi doğum gününde alır. Ancak babasıyla tanıştığında öğreneceği gerçek onu büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır.

Beş yıldır büyük bir markanın reklam yüzü olan Berk’in asıl hayali oyuncu olmaktır. Sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalar ancak yapımcısından izin alamaz. Şimdi önünde önemli bir yol ayrımı vardır. Ya her şey eskisi gibi devam edecek, ya da Berk özgürlüğü seçip bedelini ödeyecektir.