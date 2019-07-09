Bingöl'de yaylada çıkan hortum göçerleri korkuttu

Bingöl Dağı eteğindeki 3 bin 500 rakımlı yaylada, fırtına sırasında hortum oluştu. Yaylada hayvanlarını otlatan göçerler hortumu görünce panik yaşarken, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişinin dua ettiği görüldü. Hortum bir süre sonra gözden kayboldu.

DHA