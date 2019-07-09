09 Temmuz 2019 Salı 12:53:29 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 12:55:24
Bingöl'de yaylada çıkan hortum göçerleri korkuttu
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaylada çıkan hortum, hayvanlarını otlatan göçerleri korkuttu.
Bingöl Dağı eteğindeki 3 bin 500 rakımlı yaylada, fırtına sırasında hortum oluştu. Yaylada hayvanlarını otlatan göçerler hortumu görünce panik yaşarken, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişinin dua ettiği görüldü. Hortum bir süre sonra gözden kayboldu.
DHA
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