Bingöl ve Şırnak'ta 109 köy yoluna ulaşılamıyor

Kar yağışı Bingöl ve Şırnak'ta yaşamı olumsuz etkiledi. Bingöl'de yoğun kar ve tipi dolayısıyla 92 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar, kent merkezinde de etkili oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yolların tekrar açılması için çalışma yürütüyor. Ekiplerce ayrıca merkeze bağlı Çiris köyü yolunda mahsur kalan bir araç da kurtarıldı.

Şırnak

Şırnak'ta da kar Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde etkili oldu. Kar nedeniyle Beytüşşebap'ta 16 köy ve 4 mezra, Uludere ilçesinde de 1 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Siirt

Öte yandan Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar nedeniyle kapanan 12 köy yolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Yolu kapanan Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Söğütönü, Düğüncüler, Yapraktepe, Doğanköy, Sarıyaprak, Bent, Karşıyaka, Keskin, Kışlacık ve Gökbudak ile Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü ile İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yeniden ulaşım sağlanıyor.

AA